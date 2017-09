Septiembre, mes de los Informes ¡Nada qué celebrar!

Yo Emprendo por Zacatecas

Septiembre es el mes de los Informes, el día primero del mes Enrique Peña Nieto rindió su Quinto Informe de Gobierno como Presidente de la República, el día 8 Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas rindió su Primer Informe de Gobierno de su quinquenio; los diputados locales y presidentes municipales están haciendo lo propio en sus demarcaciones desde los primeros días del mes y seguro continuarán hasta el día quince dEel mes en curso.

En todos ellos se destacan con “bombo y platillo” supuestos logros y gestiones millonarias de recursos, sin precedentes para obra pública, equipamiento e infraestructura en escuelas, hospitales, carreteras, caminos rurales, presas, sistemas de riego, apoyos al campo, al turismo, agua potable, drenaje, recolección de basura, alumbrado y electrificación, seguridad y apoyos a los distintos programas sociales, atención a grupos vulnerables, migrantes, al fomento del empleo y al combate de la pobreza, hambre y marginación.

A nivel nacional Enrique Peña Nieto afirma que México está mejor que hace cinco años, dice, las reformas estructurales están dando resultados; en el país hay menos pobres, la economía está avanzando, las inversiones públicas y privadas nacionales y extranjeras se han incrementando significativamente, se han generado como nunca empleos formales y el consumo se encuentran en sus máximos históricos; las exportaciones y el turismo está rompiendo records, el campo es más productivo y competitivo al grado de que México ocupa el décimo segundo lugar mundial en producción de alimentos, la reforma educativa avanza con una mejora en la calidad de la educación, avanzamos en el respeto a los derechos humanos, en seguridad, garantizando la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas.

En lo local, Alejandro Tello resalta en materia de seguridad el incremento presupuestal para contratar más policías estatales, la planeación de una fiscalía general de justicia autónoma, el crecimiento de los empleos formales con más 8 mil puestos de trabajo, la duplicación de becas escolares para 100 mil estudiantes, el equipamiento y la rehabilitación de escuelas, la atracción de tres nuevas empresas con inversión extranjera y nacional, la austeridad de su gobierno, la no contratación de más deuda pública, pero sobre todo la transparencia de su gobierno con la plataforma “Informática Obra Transparente”.

Ante toda esta danza de millones de pesos de inversiones en los distintos ramos y sectores, ante tantas obras y supuestos logros de los gobiernos a nivel nacional, estatal y municipal, preguntamos ¿Por qué EPN tiene los niveles más altos de reprobación de la ciudadanía a su gobierno?, según una publicación de Reforma en enero de 2017, el 86% de los mexicanos reprueba la gestión del Presidente y cree que sus peores errores han sido la inseguridad incontrolada, no obstante una inversión cuantiosa de 70 mil millones de pesos en seguridad; la corrupción y la impunidad (casos de la Casa Blanca, la corrupción escandalosa de un gran número de ex gobernadores, y el caso más reciente “Odebrecht”, donde se acusa a Emilio Lozoya, ex director general de Pemex de recibir sobornos por 10 mil millones de dólares por parte de la constructora “Odebrecht” a cambio de beneficiar empresa brasileña con contratos millonarios por fuera de la ley.

Si la economía nacional dice que marcha bien, entonces ¿Por qué los sectores empresariales reprueban la gestión de EPN? siete de cada diez directivos empresariales lo reprueba, o ¿Por qué la devaluación del peso frente al dólar ($17.55/dólar), el incipiente crecimiento del PIB (2.3%, 2016) y el incremento de la inflación (6.05%, 2017)?

Se dice que el campo mexicano es más productivo y competitivo al grado de que nuestro país es la doceava potencia mundial en producción de alimentos, que las exportaciones agroalimentarias han crecido exponencialmente, entonces ¿Por qué seguimos importando en grandes cantidades alimentos básicos como el maíz, frijol, soya, arroz, carne y leche? O ¿Por qué en el campo hay tanta pobreza y hambre y los mayores índices de migración?

Se informa avances en seguridad y en el respeto de los derechos humanos ¿Ya se olvidaron los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya y Tanhuato, la muerte de periodistas? ¿Por qué la ciudadanía opina que el mayor problema aún antes del desempleo y la corrupción es la inseguridad y la violencia?, el 75 % de los mexicanos según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del INEGI publicada en julio 2017, considera que vivir en su ciudad es inseguro, lo cual ha robado la paz y la tranquilidad de las familias en todo el país.

Entonces ¿Por qué EPN tiene los niveles más altos de desaprobación ciudadana de los últimos 20 años?, el 86% de desaprobación registró en enero 2017 según publicación de Reforma, la mayoría de los mexicanos reprueba la gestión de EPN y cree que su peor error ha sido la inseguridad, la corrupción, la impunidad, gasolinazos, incluso los sectores empresariales reprueba su gestión 7 de cada 10 directivos empresariales lo reprueba, el 89 % de los jóvenes no aprueba el trabajo del presidente. Se han invertido 70 mil millones de pesos en materia de seguridad, pero el 75% de los mexicanos considera que vivir en su ciudad es inseguro (encuesta Nacional de seguridad publica del INEGI publicada en julio 2017.

Igualmente se informa que en el país se ha disminuido la pobreza pero se habla en términos porcentuales, lo cierto es que en el país ha crecido el número de pobres y de pobreza extrema, tan solo en Zacatecas de un millón 579 mil zacatecanos, 850 mil padecen la pobreza, 300 mil padecen de hambre y 89 mil viven en pobreza extrema, además la tercera parte de nuestros jóvenes en edad universitaria no estudian ni tienen empleos (ninis).

Lo cierto es que el país y el estado viven diferentes crisis: laboral, pobreza, alimentaria, salud, educativa e inseguridad, los cuales no se van abatir si nuestros gobernantes padecen el síndrome de “Mexicolandia”.

FaceBook: mejiaharo

*Maestro en Administración de Negocios