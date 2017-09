Quadrophenia, el retrato de las 4 personalidades de The Who; de la música al cine

Imagen de la película Quadrophenia, estrenada en noviembre de 1979 n FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

Quadrophenia es el título del disco ópera rock de esta banda británica

El pasado 7 de septiembre fue el aniversario luctuoso número 39 de quien fungió como primer baterista de la banda de rock británica The Who, ya ésta con ese nombre.

Este músico murió en 1978, casi cinco años después de que The Who publicara su sexto álbum de estudio, Quadrophenia (19 de octubre de 1973), del que luego se filmó una película homónima cuya trama aborda la misma que narra este álbum, el cual es una ópera rock, es decir, donde un disco completo cuenta una historia.

La película Quadrophenia, estrenada en noviembre de 1979 y dirigida por Franc Roddam, vale la pena desde el momento en que guía su trama con un soundtrack compuesto por rocanrol de los 50 a los 70, incluyendo el rock de The Who.

La historia rodea la etapa juvenil de un hombre de clase obrera llamado Jimmy, un mod, así denominada la subcultura de esa época en Londres, Inglaterra, que se dedicaba a consumir anfetaminas y que tenía enemistad con la subcultura rockera.

Jimmy y los mod se drogan y hacen disturbios para demostrar quiénes son. Sin embargo, Jimmy padece quadrophenia, enfermedad caracterizada por un desorden de identidad que empeora con el abuso de pastillas, y de la que, por lo visto, no se percatan sus padres ni sus amigos, y la cual lo lleva a abandonar todo lo que ha vivido. Cabe mencionar que este padecimiento revela, asimismo, las cuatro personalidades de The Who, esto es, la personalidad de cada uno de sus cuatro integrantes.

Durante este filme musical y dramático es posible disfrutar de canciones como Be-Bop-A-Lula, de Gene Vincent; Be my baby, de The Ronettes; You really got me, de The Kinks, así como My generation, de The Who.

Otro aspecto importante en esta cinta, además de la vestimenta de moda y la música, son las motocicletas, en especial las Scooter, para los mods. Estos vehículos toman un papel fundamental para indicar estatus, aunque en una de las frases dentro de la película, se afirma que “no son las motos; es la gente”.

Jimmy es seguidor de The Who y, por otro lado, en la película se cuenta un poco con la actuación del músico británico Sting, a quien se le recuerda, sobre todo, como el cantante y bajista de la banda The Police.

Quadrophenia menciona que a donde se vaya, siempre habrá alguien que quiera pisotear; que hacer disturbios indica, para determinados grupos, quién es el mejor y la pertenencia a una subcultura, y que vestirse, en palabras del padre de Jimmy, “como un engendro” marca una diferencia.

Quadrophenia es, asimismo, una película conmovedora si se ve desde el punto de vista de un chico que padece una enfermedad mental y que camina por el contorno de la canción que dice “Sólo el amor puede hacer llover”, cuyo título es Love reign O’er me, de Pete Townshend, integrante y principal compositor de The Who, y última pieza, aquélla, del disco Quadrophenia.