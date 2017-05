Gobierno de Sinaloa da la espalda a desplazados por ‘cárteles’

María no es de aquí ni de allá. Aquí, en Culiacán, no tiene contacto con vecinos y nadie ha ofrecido ayudarla, salvo un par de personas que le dieron algunos víveres y abanicos para mitigar el calor. Y allá arriba, en la sierra, está prácticamente desterrada, con una casa abandonada y una comunidad que, de tantas ausencias, la desconoce.

No hay convivencia en este fraccionamiento; no hay vecinos, sólo postes, algunos árboles y medidores de agua y electricidad.

No tengo nada aquí ni allá , comenta María, quien todo se lo encarga a Dios y a él atribuye las pocas cosas buenas que le quedan: una hija desempleada y muchas bocas que alimentar. A veces frijoles, a veces tortillas. Si se quedó solo su pueblo, ¿a qué se quedaban ella y los suyos? Nosotros no tenemos problemas con nadie, pero uno tiene que quitarse de donde hay peligro , expresa.

Allá hacían pan, tamales y empanadas para vender. Aquí no puede hacer nada. No hay dinero, insumos ni horno. Ha decidido no preguntar por qué la gente huyó, aunque lo sabe.

Sabe también por qué se fueron a otras casas, en otros poblados, los que estaban con ella. Y sabe que a La Tuna no volverán.

Hace dos meses pagaron 400 pesos de electricidad; el nuevo recibo es por 700. A eso hay que agregar el pago de renta, de mil 300 pesos; pero Dios provee . El gobierno del estado sigue sin aparecer y hace apenas una semana el ayuntamiento de Badiraguato les mandó una despensa.

Recuerda que dormían hacinados y no sabe cómo hicieron para salir adelante, luego de huir del infierno de balas y casas incendiadas. Sólo Dios sabe. En ocasiones no me explico cómo le hicimos para que alcanzaran el frijol y las tortillas para todos , manifestó.

Su boca se llena de aire y suelta: “Al gobierno no le importamos los desplazados. Sólo se interesa por obtener beneficios; por eso no nos han tendido la mano.

Yo oraba y oraba. Ahora con más razón, porque todo el mundo está perdido. Nosotros no tenemos nada qué ver con eso que pasó allá. Ya no confío en nadie, sólo en Dios. El ser humano se equivoca, Dios no. Si Dios no va conmigo, no voy .

–¿Ni a La Tuna?

–Ni a La Tuna ni a ningún otro rancho.