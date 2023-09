Estudiantes de la BUAZ participarán en las Novenas Jornadas Iberoamericanas de Interacción Humano-Computadora

Por: La Jornada Zacatecas •

Alumnos de la Maestría en Ciencias del Procesamiento de la Información (MCPI), adscritos al Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Experiencia de Usuario (LITUX), de la UAIE-UAZ, Jesús Eduardo Salas Ibáñez, Alan Cristian Quezada Villalobos, Isaías Ricardo Valdivia, José Manuel Mercado Blanco y Arturo Plascencia Rodríguez, bajo la dirección del líder del LITUX y coordinador de la MCPI, Huizilopoztli Luna García, participarán en el primer Concurso de Diseño de Estudiantes de Iberoamérica, enmarcado en las Novenas Jornadas Iberoamericanas de Interacción Humano-Computadora a desarrollarse del 11 al 15 de septiembre en la Universidad Nacional de La Matanza, Buenos Aires, Argentina.

- Publicidad -

Este equipo representará al Laboratorio en este importante concurso internacional con el proyecto “AIDA: Revolucionando la Agricultura Latinoamericana a través de la Inteligencia Artificial y la Innovación Estudiantil”, el cual consiste en desarrollar una Plataforma como Servicio, que implemente técnicas de Inteligencia Artificial y conocimientos agronómicos para proveer soluciones y conocimientos técnicos a los agricultores de Zacatecas, México y Latinoamérica.

El proyecto nace con la intención de promover la visión del Laboratorio LITUX y, sobre todo, lograr que con el trabajo científico se mejore la calidad de vida de las personas y la sociedad a nivel nacional e internacional, y los proyectos se traduzcan en aportes tangibles para la población. Por esa razón, desde este laboratorio se promueve que las inquietudes e ideas de los estudiantes en la generación de Proyectos de Investigación y/o Desarrollo Tecnológico no sólo aporten a la comunidad académica y científica a través de la publicación de artículos o tesis de grado, sino que coadyuven también significativamente a la sociedad de forma tangible y directa.

Es importante mencionar que, como parte de las actividades académicas de este evento de talla Internacional, participarán ponentes y concursantes de países de toda Iberoamérica; en este contexto, estudiantes de la MCPI y miembros del LITUX también participarán como ponentes de los siguientes artículos: Aproximación al Estado del Arte y la Práctica en el Diseño, Desarrollo e Implementación de PaaS con Inteligencia Artificial Aplicada a la Agricultura en Latinoamérica; Machine Learning Techniques for Tomato Greenhouse Automation: A First Literature Review; Reformulación de Diseño de un Dashboard de Telemetría para el Apoyo a la Toma de Decisiones, y Diseño de Prototipo de Aplicación Web para Determinar si una Persona tiene las Habilidades Cognitivas Necesarias para Conducir.

Finalmente, gracias a los vínculos de colaboración que tiene el LITUX-MCPI con la comunidad brasileña, se participa también con el artículo The Adoption of Industry 4.0 Practices for Small and Medium-sized Companies: A systematic mapping study.