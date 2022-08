Cuestiona AMLO honestidad del Poder Judicial

En vísperas de que se resuelva el futuro de la prisión preventiva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la honestidad en el Poder Judicial: “Si el poder judicial estuviese moralizado, entonces no tendríamos nada de que preocuparnos, pero el Poder Judicial sigue siendo el Poder Judicial de tiempos atrás, caracterizado por la corrupción con honrosas excepciones para no generalizar”.

- Publicidad -

Por otro lado, reconoció que los bloqueos efectuados durante tres días en Zacatecas se relacionan con el enfrentamiento entre los cárteles de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. “ Hubo estos enfrentamientos y se ha iniciado un tiempo para acá de incendiar vehículos cuando se detiene a presuntos delincuentes y hacer propaganda, pero vamos a mantener la paz, la tranquilidad”. Anunció que la próxima semana acudirá la entidad, donde encabezará la reunión del gabinete de seguridad y recorrerá comunidades indígenas en la entidad, Durango y Jalisco.

Durante su conferencia, alertó sobre los riesgos que tiene para el país una eventual modificación al carácter que tiene actualmente, en torno al cual dijo que en general, la corrupción en el Poder Judicial sigue intacto, hay jueces que ni siquiera les importa el pueblo, no existe el pueblo para ellos, “son jueces para defender grupos de intereses creados Todos estos que defienden a empresas extranjeras, todo ese andamiaje jurídico que se creo para defender las privatizaciones, ahi está intacto”

Ante esta realidad, dijo, su gobierno no puede permanecer callado porque afecta todo el esfuerzo que se hace en seguridad, incrementa el el riesgo para servidores públicos que son amenazados. En este asunto de la libertad de este presunto delincuente, “hay el asesinato de servidores públicos Son graves, no nos podemos quedar callados”.

Reconoció que también se tiene que revisar la situación de los ministerios públicos y jueces porque “aunque le tengo confianza al fiscal, al presidente de la Suprema Corte y a algunos ministros, pero la mayor parte del poder judicial no son gente caracterizada por la honestidad. Hablando en plata.No resisten cañonazos, no resisten la tentaciones o son representantes de grupos de intereses creados. No respetan al pueblo, desprecian al pueblo, es una vida artificial donde el pueblo no cuenta. Cuentan todos los intereses menos el interés del pueblo. Es una burbuja, son los abogados, relaciones públicas, todo arriba. Tenemos que cambiar esto”.

Vinculó su crítica al caso Florence Cassez “una verguenza” , por lo que advirtió que si la Corte resuelve que no va a haber más esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes, “yo respeto la decisión pero no quiero ser cómplice. Que el día de mañana , aquí ustedes me digan, y por que salio de la cárcel este delincuente de cuello blanco, voy a repetir, no fuimos nosotros, fue el juez, el poder judicial. Pues si, pero ya salió, entonces México sigue siendo el país de la corrupción y de la impunidad y no queremos que suceda.”

Por lo que hace a la situación de Zacatecas, dijo que se reforzará la seguridad, pero a partir de ahi adelantó que enviará su iniciativa preferente para que la Guardia Nacional pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, destacando que ya se han construido 266 cuarteles de los 590 que habrá y hay 108 mil efectivos operativos de la Guardia Nacional.

Están distribuidos territorialmente, como se requiere, queremos que quede adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional que es la iniciativa preferente del día 1 y que hay oposición de los conservadores que no quieren aprobar nada. Ni esto ni algo todavía de mayor beneficio para el pueblo.