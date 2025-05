Agua: Coca-Cola México devolvió ya 4 millones de metros cúbicos

Por: La Jornada •

Sin recibir algo a cambio, de forma voluntaria, la Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) ha devuelto más de 4 millones de metros cúbicos de agua como parte del compromiso con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual busca evitar posibles abusos en los títulos de concesión del líquido.

La autoridad ha hecho un muy buen ejercicio, aplaudimos y acompañamos el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua que fue impulsado por la Presidenta y el director de la Conagua (Efraín Morales), pues un poco lo que buscaba era que todas estas cosas que no se están usando en las concesiones fueran recuperadas y devueltas al uso urbano o de las comunidades , dijo en entrevista Patricio Caso, director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola de México.

“Lo que nosotros hicimos fue responder de absoluta buena fe–porque así actúa la autoridad, hay que reconocerlo–, pusimos en la mesa los volúmenes que tal vez podían estar todavía disponibles en algunas concesiones para darles un mejor uso”, indicó a La Jornada.

Lo que ha hecho Conagua en la materia es un ejercicio que desde hace muchos años era necesario y se está ordenando , subrayó.

Interrogado sobre si la firma aún tiene que devolver más títulos de concesión, Caso comentó que no. No, creo que el tema de las concesiones se logró a partir del acuerdo , dijo.

Apuntó que el sistema Coca-Cola (integrado por la compañía Coca-Cola, los ocho embotelladores más Jugos del Valle-Santa Clara), ya cedieron los volúmenes que podían poner, “que eran aquellos que estaban de alguna manera disponibles en nuestros títulos de concesión que podían tener otro uso y no comprometían el abasto de nuestros productos en el mercado.

Ya devolvemos más agua de la que tomamos , acotó. Nuestro compromiso es ser neutrales en términos hídricos , comentó después de reconocer que la firma busca ser sustentable, porque sin agua –su principal insumo– no habría producto.

“Nosotros lo hacemos porque hay compromisos globales y es lo correcto, y porque nuestros consumidores también lo están pidiendo. Sería suicida no hacerlo.

El día que el consumidor no nos crea que estamos haciendo esto y que nos lo puede exigir, pues sería el terror de cualquier empresa, perderíamos a los consumidores.

El directivo aclaró que devolver los volúmenes de agua no implicó un intercambio. No, no es una por otra. Nada que ver. Nunca se ha mezclado un tema de tramitología por un tema de proyectos , subrayó.

El directivo explicó: “si en una planta tú tienes un título de concesión para explotar hasta 100 litros y en tu proceso actual ocupas 60, sobran 40 –que no estás extrayendo y esa es la problemática que se está buscando resolver– y resulta que tu plan de crecimiento implica 15, pues hay 25 que tal vez podrían usarse para otra cosa”.

Agregó que el gobierno identificó que había volúmenes concesionados no utilizados y que por un tema administrativo no podían usarse adecuadamente, por lo que la firma, interesada en el ordenamiento , entregó esos volúmenes, los cuales serán concesionados para otros usos que determine la autoridad que como lo ha dicho la Presidenta han sido principalmente para uso humano.

Caso comentó que debido a que la firma llega a casi cualquier rincón del país, conoce la realidad social y esto implica responsabilidades, entre ellas poner en práctica mecanismos para devolver el líquido.

La firma se comprometió en el acuerdo a realizar inversiones superiores a 150 millones de pesos para impulsar un programa integral de acciones en beneficio del desarrollo hídrico de las cuencas del país en las que opera, proyectos de reinyección de volúmenes a mantos acuíferos así como proyectos basados en la naturaleza para incrementar la permeabilidad de los suelos.

Además, coloca sistemas de captación de agua para escuelas. Hasta el momento ya suman 700 planteles en todo el país con estas instalaciones.

Apuntó que por cada litro de refresco que produce el IMCC, se utilizan sólo 1.47 litros en el proceso, un dato que es menor frente a sus competidores que utilizan hasta 2 litros. México tiene uno de los mejores indicadores de uso de agua del mundo , dijo.

Alineados

Ante la prohibición de la venta de comida chatarra en las escuelas, medida impulsada por el gobierno federal para promover una alimentación más saludable y reducir el consumo de productos ultraprocesados, Caso ha destacado que respaldan la medida.

Reconoció que efectivamente venden refrescos, pero tratándose de menores de edad, IMCC no quiere que esté presente más que agua en las escuelas.

Apuntó que a escala global tiene la política de no hacer mercadeo entre menores de 14 años, por lo que no tienen nada en contra de la prohibición e incluso la firma está totalmente en línea con el gobierno .