Explosiones de la Mina Capstone en el Centro Histórico ponen en riesgo el patrimonio arquitectónico: activista

Gerardo Mata Chávez, integrante de la Red de Organizaciones Ciudadanas en Defensa del Centro Histórico de Zacatecas, advirtió que con las explosiones de la mina Capstone Gold que sacudieron la capital este fin de semana, se está poniendo en riesgo al patrimonio ante el silencio de las autoridades, porque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debería estar regulando el uso de explosivos y Protección Civil del estado monitoreando los movimientos que han causado la molestia de los habitantes de la ciudad.

“Yo viví los primeros 18 años de mi vida en la Ciudad de México y sé cómo se siente un temblor…y esto no es un temblor de tierra, esto es una explosión, es una sacudida muy fuerte, inmediata. El temblor va subiendo de intensidad y luego baja de intensidad y provoca ciertos movimientos que ya uno detecta después en casa”, dijo el activista, para reiterar que lo sentido en la capital zacatecana es explosión, porque incluso en ocasiones por la madrugada se han llegado a escuchar las detonaciones y se perciben que son subterráneas.

En entrevista para La Jornada Zacatecas, Mata Chávez afirmó que en pasadas ocasiones solicitaron, aunque de manera informal, a la Sedena que informara respecto de si habían otorgado un permiso para detonaciones en esta zona, pero no hubo una respuesta satisfactoria, ni oficial o extraoficial, por lo que se puede presumir que se trata de acciones que está realizando la minera sin algún tipo de autorización, además por las horas en las que se presentan, en la noche o medianoche.

“Nadie se compromete, no hay una declaración oficial al respecto. Yo sé que Protección Civil del ayuntamiento tiene incluso la idea de que se trata de microsismos que se están presentando de manera habitual en Zacatecas. Esto es irregular, Zacatecas no tiene una historia de sismos, pero sí tiene una historia de explotación minera y todo esto nos habla de un hecho concreto: hay explosiones, pero hay una evasión por parte de las autoridades que son las que debe regular; en este caso, por un lado, la Sedena, que es la que tiene que estar a cargo del manejo de explosivos y para el control de las demás detonaciones, para que no se lleven a cabo en las áreas urbanas; y por otro lado, está tanto Protección Civil del municipio como de Gobierno del Estado, que no tiene la capacidad técnica para poder monitorear o vigilar esto”, enfatizó.

Por ello, consideró que se está ante un riesgo inminente, porque no hay control y la minera realiza actividades sin permiso, a deshoras y sin conocimiento de la autoridad, poniendo en riesgo la parte del centro hacia el norte, que es donde está la zona de monumentos y construcciones antiguas que no están bien cimentadas, montadas solamente sobre piedra y eso, advirtió, pudiera colocar a la ciudad en una situación de emergencia.

Agregó que hay que tener en cuenta que desde el barrio de La Pinta hasta el Arroyo de la Plata, atravesando todo el centro, está la bóveda principal de la ciudad, además de las nueve bóvedas secundarias que se encuentran dañadas, a lo que se agrega la existencia de tiros de mina que incrementan el riesgo. “Para mí, esto tiene que generar una alerta en las autoridades, las que debieron otorgar los permisos y las que debieran supervisar las actividades de la mina”.

Gerardo Mata Chávez recordó también que el último Atlas de Riesgo que se aplicó a la ciudad data de más de ocho años, pero hoy la ciudad tiene condiciones distintas, pues hay una carga diferente y está en un estado de abandono, con más de 250 fincas en deterioro y 50 son, precisamente, en la zona del norte de la ciudad, a lo que se le suman ahora las explosiones sin control de la minería.

“Por lo que nosotros entendemos, se trata de un área urbana y esto debería estar estrictamente prohibido, la minería ya no debería estar operando. Esta mina, incluso, debiera de ser cerrada de forma inmediata porque sí pueden causar un daño más severo del que hemos estado padeciendo y acumulando en estos últimos años en la ciudad”, concluyó.