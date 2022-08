No habrá impunidad para responsables de caso Ayotzinapa, garantiza AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que no habrá impunidad para los responsables de los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa y para quienes encubrieron los hechos suscitados en septiembre de 2014.

Ante las voces que han advertido que no se tocará al ex presidente Enrique Peña Nieto ni al entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, el mandatario federal subrayó: “Espérense”, pues dijo que la investigación no se ha cerrado.

“No va a haber impunidad, todos los que participaron van a ser juzgados”, señaló el jefe del Ejecutivo federal durante la conferencia mañanera de este lunes a preguntas sobre los hechos de la llamada Noche de Iguala –cuyos hechos se dieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, y días subsecuentes— y del reciente informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (Covaj), que concluyó que hubo colusión y encubrimiento en las más altas esferas del gobierno de Peña Nieto y calificó los sucesos como crimen de Estado.

“El caso de Ayotzinapa es otro de estos casos lamentables, este de abuso de autoridad, de mal gobierno, de asociación delictuosa y desde luego de injusticias. Y se le va a dar continuidad, es un compromiso que hicimos con los padres y con el país, y ya se está actuando”, expresó el mandatario.

Destacó que el informe de la Covaj advierte de dos momentos: “Lo que pasó cuando detienen a los muchachos en Iguala y los distribuyen a distintas partes y de acuerdo al informe los asesinan y de conformidad con la investigación se sabe quiénes participaron. Todos los que participaron y no va haber impunidad, todos los que participaron va a ser juzgados”.

Indicó que hay hay órdenes de aprehensión contra muchos de los que se ubican como responsables, otras se han aplicado y quedan algunas pendientes, e inclusive hay quienes ya están detenidos, como el caso del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien jugó un papel preponderante para concluir en lo que él mismo llamó la verdad histórica; además que se tienen incluidos a elementos del Ejército.

El segundo momento, remarcó, es el encubrimiento desde las altas esferas de la pasada administración. “La llamada verdad histórica, que se fabricó, ahí también se demuestra de que torturaron, que mintieron e inventaron. Una situación que no fue como ellos lo planearon para cerrar el caso”.

En ese sentido destacó la aprehensión de Murillo Karam y que existan otras órdenes de aprehensión. “Y desde luego seguir con la investigación, porque al momento que se detiene a participantes, pues ellos van a declarar, se van a defender, van a aportar más información, de ahí que no se pueda cerrar el caso. Lo que nos interesa mucho, mucho, desde luego a los padres, es saber ¿dónde están los muchachos, sus restos, qué pasó con ellos?”.

En el informe de la Covaj, subrayó, hay declaraciones y datos que arrojan que los normalistas fueron víctimas de tratos “muy crueles”, pero sobre todo se comprometió a que las indagatorias avancen para tener certeza completa y absoluta de lo que realmente sucedió.

Destacó que la indagatoria para castigar a los responsables de ambos momentos no se ha cerrado, y si bien la Covaj, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, hizo un gran trabajo, ahora corresponde a la Fiscalía General de la República continuar con los procesos.

“¿Que si no se está incluyendo a Peña Nieto, que si no se está incluyendo al general Cienguegos, que si no se está incluyendo al Ejército? Espérense, porque los mismos que encubrieron y que ahora están tratando de salirse, están negando la investigación y lo que están provocando es que se exhiban más”.