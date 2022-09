No es con más policías ni con más soldados como se resolverá el fenómeno de la inseguridad: Nahle

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

No es con más policías ni con más soldados como se resolverá el fenómeno de la inseguridad en el estado, ni tampoco incrementando las penas; sino con prevención, contención, inteligencia, con la aplicación de la ley, el fortalecimiento del Estado de Derecho y con la participación de todas y todos, al margen de credos políticos y religiosos, de filias y fobias, y de coyunturas e intereses particulares, señaló el magistrado presidente del Poder Judicial del estado de Zacatecas, Arturo Nahle García, en el marco de su Tercer Informe de Labores.

En cumplimiento a la disposición constitucional, Nahle García acudió este 27 de septiembre al Poder Legislativo del estado a presentar por escrito y verbalmente y ante diputados y el gobernador David Monreal Ávila, el informe de las actividades realizadas por todo el entramado del Poder Judicial durante este año.

En un inicio, informó que para emitir los acuerdos generales correspondientes y atender los asuntos que mandata la Ley Orgánica, este año el Pleno ha sesionado en 11 ocasiones de manera ordinaria, en tres de forma extraordinaria y cuatro más con el carácter de solemnes, destacando la jubilación de la magistrada Silveria Serrano Gallegos, la imposición de toga al magistrado Virgilio Rivera Delgadillo y la entrega de la presea “iter in justitia” a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero.

Entre los acuerdos relevantes del Pleno, expuso Nahle García, se encuentra la determinación de que sólo los juicios por Secuestro y Feminicidio sean resueltos por Tribunales Colegiados de Enjuiciamiento, mientras que en el resto de los delitos los tribunales competentes serán unitarios. Esta medida, dijo es para agilizar la calendarización de audiencias de juicio oral sin necesidad de contratar mayor número de jueces.

“Desde la Presidencia, hemos ejecutado los acuerdos emanados del Pleno y hemos dado cuenta de ello con toda oportunidad a la sociedad a través de la nueva política de apertura, transparencia y rendición de cuentas. Nuestra página web a la fecha tiene más de un millón 376 mil visitas para la consulta de expedientes, demandas, acuerdos, pensiones alimenticias, cédulas profesionales, padrón de peritos, audiencias, legislación y el directorio” y el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Izai), agregó, calificó una vez más con 100 por ciento de cumplimiento al Portal de Transparencia.

“En Zacatecas no hay jueces de consigna”

En su alocución, el magistrado destacó que del primero enero al 15 de septiembre del presente año, los Juzgados Civiles, Familiares, Mercantiles y Mixtos recibieron 14 mil 386 nuevos juicios; los 18 Juzgados de Control y los dos Juzgados Penales del Sistema Tradicional que se ubican en Zacatecas y Fresnillo, recibieron otros 3 mil 269 nuevos juicios; el Juzgado Especializado en Justica para Adolescentes 116 nuevos procesos; el Juzgado de Ejecución de la Capital y el resto de los Juzgados que conocen de esta materia 405 nuevas carpetas; y los dos Tribunales Laborales, 674 nuevos asuntos.

Por su parte, las dos Salas Civiles, las dos Salas Penales y el Tribunal de Adolescentes, en ese mismo periodo, recibieron mil 046 nuevos tocas de apelación, además hay 19 mil 896 nuevos asuntos y se calcula que en los próximos tres meses, ingresarán otros 7 mil, a los que se debe agregar los miles de litigios de años anteriores que continúan en trámite.

De enero a septiembre de este año, expuso también, se han emitido 6 mil 118 sentencias definitivas de Primera Instancia y mil 004 resoluciones de Segunda Instancia. En materia Familiar el 49 por ciento de los Juicios son Divorcios; en materia Civil el 61 por ciento son Sucesorios, en materia Laboral el 64 por ciento son Juicios Ordinarios y en materia Mercantil el 94 por ciento son juicios Ejecutivos.

En materia Penal, continuó, 90 por ciento de las sentencias definitivas emitidas han sido condenatorias siendo más de la mitad, a través de procedimientos abreviados. De éstas, destacó el incremento al 12.6 por ciento por el delito de Violencia Familiar y al 12.1 por ciento por delitos sexuales. Sin embargo, subrayó, por Feminicidio disminuyeron al 1.36 por ciento, por Secuestro al 8.8 por ciento, por Homicidio al 7 por ciento y por Robo al 11.4 por ciento.

“El respeto a la independencia de nuestras juezas y jueces es absoluto, en Zacatecas no hay jueces de consigna, todos resuelven con apego irrestricto a los derechos humanos, con perspectiva de género, sin soslayar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, los grupos vulnerables y el derecho de las víctimas a la reparación integral del daño. Cuando se dicta un auto de no vinculación a proceso o una sentencia absolutoria, es porque se demostró que el imputado no participó en el hecho delictivo o porque las pruebas aportadas no fueron suficientes ni convincentes”.

Además, dio a conocer que los Centros de Justicia Alternativa que operan en Zacatecas, Fresnillo y Jerez, tienen como objetivo dirimir controversias a través de la Conciliación y Mediación para despresurizar los juzgados, y en el periodo que se informa, estos centros recibieron 2 mil 488 casos, 942 en materia civil, mil 165 en materia familiar y 381 en materia mercantil, suscribiéndose 411 convenios.

Insiste Nahle en más presupuesto para dignificar el Poder Judicial

El año pasado, recordó Nahle García, se informó al Pleno de la Legislatura, que el archivo tiene más de un millón de expedientes y cada año le ingresan 30 mil más. “Es un archivo con una gran riqueza documental, con una movilidad impresionante y muy probablemente es el más grande del estado; lamentablemente se encuentra muy expuesto en un inmueble ajeno que no cumple con los requisitos que establecen tanto la Ley General de Archivos como la Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas”, lamentó.

“Tenemos más de dos años solicitando al Ejecutivo del estado, al Gobierno Federal, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a esta Legislatura, el apoyo presupuestal que nos permita preservar, digitalizar y dignificar nuestro Archivo Central, estoy seguro que en ustedes encontraremos eco a este importante proyecto”

El magistrado recordó que el presupuesto asignado al Poder Judicial el año pasado ascendió a la cantidad de 585.2 millones de pesos pero este año se redujo a 550.5 millones de pesos, los que evidentemente son insuficientes para cerrar el año, sentenció, porque el 92 por ciento de esa partida está destinada al pago de los “exiguos salarios” e impuestos de los mil 133 servidores públicos que integran el Poder Judicial, mientras que el resto apenas alcanza para el pago de servicios e insumos como luz, agua, teléfono, combustible, papelería, vigilancia y rentas.

“Para el próximo año insistiremos en la necesidad de que nos asignen recursos suficientes que nos permitan dignificar nuestras casas de justicia, renovar nuestro obsoleto equipo informático, así como buena parte de nuestro disminuido y muy deteriorado parque vehicular que utilizan fundamentalmente los actuarios y notificadores”.

Destaca la aprobación de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de Zacatecas

Arturo Nahle García recordó que en su toma de posesión, el gobernador convocó a impulsar juntos una reforma profunda al Poder Judicial que privilegiara el combate a la impunidad, el respeto a los Derechos Humanos, la protección a las víctimas, el debido proceso, la erradicación del nepotismo, la transparencia, la paridad de género y la carrera judicial, porque la existente, tenía más de 20 años y casi la mitad de sus artículos estaban derogados mientras la justicia en el país sufrió también una transformación que no se veía reflejada en dicha ley.

Por ello, en lo que llamó un acto sin precedentes, el pasado 16 de mayo los tres Poderes del Estado suscribieron la iniciativa de Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de Zacatecas que fue aprobada por unanimidad de los diputados el día 30 de junio y publicada en el Periódico Oficial el 13 de julio.

“En la nueva Ley se establecen como principios que deben observar, promover y aplicar las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones: el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género, la no discriminación, la autonomía e Independencia, legalidad, imparcialidad, honradez, capacitación y actualización constante, ingreso, permanencia y ascenso por mérito, disciplina, eficiencia, eficacia e integridad”.

Además, la nueva legislación, detalló, actualiza las atribuciones del Pleno, de la Presidencia, de la Secretaría General de Acuerdos, de las Salas Civiles y Penales y de las y los Presidentes de Sala, así como las atribuciones de los juzgados civiles, familiares, mercantiles, penales, de control y tribunal de enjuiciamiento, ejecución, laborales y del Tribunal Especializado en Justicia Penal para Adolescentes.

“Ya estamos elaborando los reglamentos correspondientes con lo cual el Estado tendrá una institución encargada de impartir justicia, mejor organizada, más sólida, confiable y eficiente. Muchas gracias señor Gobernador, muchas gracias señoras y señores diputados, muchas gracias señoras y señores magistrados por su apoyo para hacer realidad esta transformación histórica del Poder Judicial de Zacatecas”.

La inseguridad no se resolverá ni con más policías y soldados

Finalmente, el magistrado Nahle García refirió que a partir de 2022 el Poder Judicial fue incorporado al Grupo de Inteligencia Operativa que preside el Ejecutivo del estado y en el que participa el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Delegación de la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia, en cuyas reuniones se ha podido observar y analizar las causas y efectos de la delincuencia que se ha incrementado en Zacatecas y que inhibe la inversión, el turismo y el desarrollo de la entidad.

“Coincidimos con el presidente López Obrador en el sentido de que este problema solo se resolverá cuando se resuelvan las causas del mismo: cuando se resuelva la reprobación y deserción escolar, cuando se resuelva el desempleo, cuando se resuelva la pobreza, cuando se resuelva la crisis de valores que sufren tantas familias, cuando se resuelva el flagelo de las adicciones y el tráfico de armas, cuando se resuelva la corrupción y la impunidad”, aseveró.

No obstante, señaló que estas causas complejas e históricas evidentemente no podrán resolverse ni en un trienio, ni en un sexenio, sino que se requerirán varias generaciones para superarlas. Y la responsabilidad de ello, dijo, no sólo recae en las autoridades de los tres niveles de gobierno, sino que mucho pueden hacer también los maestros y las instituciones educativas, así como las iglesias, medios de comunicación, padres de familia y todos los sectores de la sociedad.

Y es que, a decir de Nahle García, el reto se complica con la “guerra cruenta” que en este momento libran en el territorio los dos cárteles más poderosos y violentos, tal vez, del mundo.

“No es con más policías ni con más soldados como vamos a resolver este fenómeno, tampoco incrementando las penas; es con prevención, sí, es con contención, sí, es con inteligencia, sí, es con la aplicación de la ley y el fortalecimiento del estado de derecho, sí, pero es con la participación de todas y todos, al margen de credos políticos y religiosos, al margen de filias y fobias, al margen de coyunturas e intereses particulares”.

“Con la elaboración, aprobación unánime y promulgación de nuestra Nueva Ley Orgánica, demostramos que el diálogo es posible, que la construcción de acuerdos es posible, que el entendimiento, la colaboración y la coordinación son posibles, que todos los obstáculos se pueden superar cuando anteponemos valores superiores como lo son la paz, la democracia, la libertad y por supuesto la justicia”, concluyó.

Llama 64 Legislatura a demás poderes a trabajar unidos

En su mensaje a manera de contestación al informe del magistrado presidente Arturo Nahle García, el presidente de la mesa directiva de la 64 Legislatura, Ernesto González Romo, manifestó la disposición de esa soberanía para trabajar unidos y atender los “graves problemas” que aquejan a la sociedad, siguiendo el propósito de garantizar un verdadero Estado de Derecho.

“Hay testimonio en este recinto del trabajo enorme que se puede hacer cuando se antepone el interés de los ciudadanos”, reconoció el legislador, y para prueba de ello, ejemplificó con las modificaciones al Código Penal y a la Ley Orgánica del Poder Judicial que se han realizado. “Juntos seremos capaces de garantizar que los culpables de cometer delitos de alto impacto en esta tierra, realmente respondan por sus actos ante la justicia”.

“Los desplazados, las víctimas de secuestro, los familiares de personas desaparecidas o asesinadas, las familias que han tenido que salir de Zacatecas por la violencia, las victimas de feminicidio, los inocentes que están en prisión, los prisioneros sin sentencia, todos ellos merecen una respuesta, merecen justicia y en ello debemos trabajar todos”, dijo, por ello, reiteró que la mano del Poder Legislativo está extendida para seguir construyendo los cambios que permitan a las ciudadanas y los ciudadanos gozar de un verdadero acceso a una justicia pronta y expedita.