Caso Ayotzinapa, 11 años de silencio, calumnias, miedo y la leyenda negra

En el marco del décimo primer aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, el gobierno federal ha incumplido con su compromiso de ofrecer verdad y justicia en este caso en el que el gobierno de los tres niveles y el Ejército Mexicano estuvieron implicados.

Hallier Morales Dueñas, integrante del Comité Ejecutivo de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), refirió que está documentado que los normalistas fueron atacados por policías municipales, militares y narcotraficantes.

En respuesta, después de 11 años solo ha habido “silencio, la calumnia, el miedo, la leyenda negra. El caso abrió la cartografía de la violencia que se ha utilizado como patrón en contra de las Normales Rurales antes y después de 2014”.

Detalló que la tragedia no es un problema aislado, colateral o minúsculo como la hizo ver el gobierno federal se ha empeñado en defender, sino por el contrario, es una coyuntura sistemática, ya que prevalece la persecución, calumnia y violencia.

Durante mucho tiempo, detalló, el Estado ha recurrido a la tortura, el asesinato, la intimidación, el miedo o la persecución en contra de la academia, los defensores de derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales y personas con posiciones a favor de la libertad, la dignidad, la diversidad y la democracia.

Ante la “verdad histórica” que promovió el gobierno federal en ese momento, Morales Dueñas indicó que emerge la memoria histórica sobre los movimientos populares, dígase estudiantil, magisterial, indígena, ferrocarrilero, campesino, a pesar de que el Estado trata de imponer una narrativa que legitime sus acciones.

“Así, frente al asesinato de jóvenes estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, emerge el discurso de la legalidad y el amor a la patria y el orden institucional; frente a la desaparición y asesinato de jóvenes normalistas rurales de Ayotzinapa en 2011 y 2014, se presume una amplia investigación, pero no se dice nada del olvido, el cansancio, la inoperancia de un aparato burocrático estatal que atiende a ciudadanos según su condición y origen social”.

En 1968, expuso, el movimiento se nutrió de una coyuntura en donde confluyeron la invasión de Estados Unidos EU a Vietnam, el conflicto soviético frente a Checoslovaquia y Yugoslavia; el triunfo de la Revolución Cubana en 1959; el levantamiento en armas de campesinos, maestros y estudiantes en Chihuahua en 1965; el asesinato del Che Guevara en Bolivia en 1967, entre otros.

“La juventud se hacía presente a escala mundial, México no fue la excepción. Las resistencias de ayer y hoy no obedecen al vandalismo, o caudillaje, son parte de anhelos compartidos en la búsqueda de democracia, apertura política y justicia social”.

De acuerdo con Morales Dueñas, quien también es docente de la Normal Rural de San Marcos “General Matías Ramos Santos”, la noche de Tlatelolco y la de Ayotzinapa “es un paralelo de una historia que camina de la mano de los ausentes, de los muertos, nuestros muertos, quienes no estarán a salvo porque el enemigo aún busca ganar la batalla”.

Por otra parte, en el estado, alumnos de la Unidad Académica de Economía (UAE) de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) instalaron en la plaza central 43 sillas, cada una con la fotografía de un estudiante desaparecido en Ayotzinapa, Guerrero, como un emotivo homenaje por el aniversario de su desaparición en 2014.

“Los desaparecidos son jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, y tras once años aún se desconoce su paradero. La exigencia nacional continúa siendo su aparición con vida. Los familiares, compañeros y gran parte de la sociedad continúan esperando que los estudiantes desaparecidos logren alcanzar justicia y, sobre todo, la aparición con vida que nunca se concretó”.