«El miércoles iremos del Zócalo a la victoria»: Sheinbaum

Por: La Jornada

Tuxtla Gutiérrez, Chis., En la recta final de su campaña, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, afirmó que el próximo domingo “triunfará la democracia frente al fraude… Y este miércoles (cuando sea su cierre) ¡del Zócalo a la victoria! Votemos masivamente por la Cuarta Transformación”.

En su periplo por las entidades en las que se elegirán gobernadores, ayer concluyó actividades en Chiapas y Yucatán. En la primera, la coalición se enfila a retener la gubernatura con Eduardo Ramírez, y en la segunda considera que podrían arrebatar el gobierno al PAN, con Joaquín Díaz Mena, aunque ayer el llamado fue a cuidar los votos y no permitir el fraude.

En ambas hubo grandes concentraciones. Según los organizadores, en Chiapas acudieron 40 mil personas. Aquí la oposición es muy pequeñita, Morena va a ganar otra vez , dijo uno de los asistentes. En el templete, Ramírez observaba orgulloso el despliegue, pese a los 37 grados, y el calor se agudizó bajo la lona de La Chacona, a un costado del recinto ferial, sobre el bulevar de irónico nombre: Vicente Fox Quesada .

En Yucatán, sobre el Paseo Montejo, frente al Monumento a la Patria, también estuvo abarrotado, con 50 mil personas, de acuerdo con el equipo de la candidata.

La morenista arribó a Tuxtla Gutiérrez antes de las 9 de la mañana procedente de la Ciudad de México. Ahí consideró que el miércoles, en el Zócalo capitalino, se vivirá la misma emoción que con el cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2018, que fue en el estadio Azteca.

A los asistentes puntualizó que “el Prian representa la represión y la corrupción”, a diferencia de la Cuarta Transformación, que representa la democracia .

A la mitad de su discurso se dirigió a los profesores. Saludos al magisterio nacional, a todas las maestras y los maestros de Chiapas. Vengo a decirles que no les voy a fallar, no voy a traicionar, que no van a regresar la corrupción ni los privilegios, que vamos a seguir defendiendo a la patria, a los mexicanos, y que vamos a luchar todos los días por el bienestar del pueblo de México .

La candidata reiteró que ayudará a Ramírez, el próximo gobernador de Chiapas, a hacer un polo de desarrollo, en la frontera sur que ayude por supuesto a los chiapanecos y que también sea una forma humanitaria de atender la migración que viene del sur .

Eso cambiará, aseguró, el rostro de Chiapas, siempre cuidando el medio ambiente, nuestras selvas, y siempre reconociendo a los pueblos originarios, la decisión sobre sus territorios, sobre sus recursos naturales y sobre su cultura y sus formas de organización . Ramírez, a su vez refrendó su respaldo porque va a haber momentos de tormenta como presidenta de México. El pueblo de Chiapas estará atento a su llamado para cerrar filas .

A Huacho Díaz, Sheinbaum ofreció ayudarle con el renacimiento maya en Yucatán, con todos sus proyectos . El candidato a gobernador aseguró estar listo. “Yucatán ya tomó una decisión, solamente falta ir a ratificarla… Tenemos que cuidar la elección porque nuestros adversarios están desesperados, porque están en segundo lugar y lo demuestran con su guerra sucia”.

Sheinbaum consideró que estoy segura que va a triunfar el amor frente al odio, la verdad frente a la calumnia, la democracia frente al fraude; van a triunfar los pueblos originarios, el humanismo frente a la discriminación y llamó a evitar que haya un solo voto por compra de voluntades.

En Mérida, Jazmín López declinó como candidata del PRD a la gubernatura en favor de Díaz Mena y expresó su apoyo a Sheinbaum.