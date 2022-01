Verificación del INE revela que el 75% de ciudadanos apoyó la revocación

Por: La Jornada •

Ciudad de México. La verificación domiciliaria muestral de los apoyos recibidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) como respaldo para que se lleve a cabo la revocación de mandato, arrojó que de las 850 personas a entrevistar, sólo se pudo contactar a 645, de las cuales el 75.04 por ciento confirmó que proporcionó su firma o huella para este fin, mientras que el 24.96 señaló que no había dado su apoyo.

En conferencia de prensa, el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda Jaimes, resaltó que estos resultados no son vinculantes, de acuerdo con la propia ley, por lo que dicho ejercicio de participación directa “está firme y continua de acuerdo con el plan aprobado por el Consejo General” del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sobre lo que sucederá con los 161 reportes de personas que afirmaron no haber dado su apoyo para que se lleve a cabo la revocación de mandato, precisó que ya cuando se termine el informe final se dará vista general a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.

“Estos ejercicios son útiles para efectos conocer la salud del universo de firmas recibidas, pero en efecto, al ser un ejercicio estadístico no hay posibilidad de extrapolar al universo y dar de baja así a raja tabla un porcentaje de ciudadanos correspondiente en este caso al 25 por ciento…, no se puede porque no sabes quiénes son”, dijo. Además, precisó que si se hiciera esta eliminación se estarían afectando derechos de las personas que sí apoyaron este ejercicio, que es el 75 por ciento.

Asimismo, indicó que cuando los ciudadanos visitados manifestaron que no habían dado su apoyo, se les ofreció la posibilidad de presentar alguna queja al respecto. Además, dijo, sigue vigente la liga en el portal del INE para que las personas vean si sus datos están ahí pero sin haber participado y tienen la posibilidad de presentar algún recurso que ayude a esclarecer por qué esta en esa base de datos y quiénes fueron las personas que los dieron de alta.

Recordó que a final el INE puede saber quiénes son los promoventes, quiénes fueron los que presentaron la información, que pueden ser llamados a cuenta para que presenten sus argumentos y se pueda dilucidar por qué se presentaron registros en donde la ciudadanía misma dijo que no participó.