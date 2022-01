Hay una “intención perversa” de destruir a la CFE: López Obrador

Por: La Jornada •

Ciudad de México. Al subrayar que en distintos sectores existe una “intención perversa” de destruir a la Comisión Federal de Electricidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que al término de los foros en la Cámara de Diputados relacionados con la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, él mismo participará en este periodo de divulgación de la propuesta del Ejecutivo.

- Publicidad -

Mencionó, por ejemplo, que la gente no sabe las acciones de la Comisión Federal de Competencia Económica, la cual falló en favor de una empresa de origen chino para que tome control de una mina en Bacanora, Sonora.

Además de las líneas generales, indicó López Obrador, es necesario que la población sepa sobre “el gran abuso que significa que los grandes centros comerciales paguen menos por la luz que los hogares, que las familias, incluso que las grandes corporaciones comerciales paguen menos por la luz que los que tienen una tienda de abarrotes, que se revise cuánto subsidio del presupuesto se entrega a las empresas extranjeras, que se hable sobre la intención perversa de destruir a la Comisión Federal de Electricidad para que todo el mercado eléctrico quede en mano de las empresas, sobre todo, extranjeras”, comentó a la prensa.

La gente no sabe, por ejemplo, que la energía eléctrica que se produce en las hidroeléctricas no se considera por la ley vigente como energía limpia y por lo mismo no despachan esa energía, cuando todos sabemos de que la energía que se produce con aguas es limpia y barata, añadió.

“Sólo que como esas plantas pertenecen a la CFE, las castigan, por eso en Angostura, en Chicoasén, en Malpaso, en Peñitas, aunque hay seis turbinas sólo trabaja una o dos, porque les prohíben que suban energía a la red para no competir con las empresas particulares extranjeras. Entonces, todo esto irlo exponiendo”, señaló el mandatario.

También expondrá la importancia del futuro del litio, como recurso estratégico que debe quedar en control de la nación.

“El tema del litio es importantísimo porque es un mineral estratégico, al grado de que una de estas empresas creadas por los neoliberales corruptos, la llamada Comisión de Competencia Económica para afianzar la privatización, acaban de autorizar que se lleve una operación donde una mina en Bacanora, Sonora, pase a ser propiedad del gobierno chino.

“Imagínense eso, nosotros no queremos que el litio lo manejen potencias extranjeras ni de Estados Unidos ni de China ni de Rusia, el litio es de los mexicanos, pero fíjense el nivel de perversidad que hay en todo esto, por qué crearon estos organismos supuestamente autónomos”.

Nos enteramos – dijo- porque estamos pendientes pero es lo que está de por medio, son los bienes de la nación.

Entonces, ahí viene en esa iniciativa de que el litio es un mineral estratégico para beneficio de los mexicanos, y eso la gente no lo conoce bien, hay que explicar para que se usa el litio, por qué es tan estratégico en la industrialización del futuro, para la transición energética, añadió.

Señaló que el Ejecutivo también quiere informar, más allá de las personas que participen en los foros convocados por el Poder Legislativo.

«Se visitará todo el país, quiero que el pueblo de México sepa qué estoy proponiendo, dar mi punto de vista a todos los mexicanos, que no suceda lo que pasó con las llamadas reformas estructurales que la gente no sabía, eran acuerdos cupulares».