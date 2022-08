Conviene, para garantizar seguridad pública, anexar GN a Sedena: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que lo que conviene para garantizar la seguridad pública en el país “es que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”.

- Publicidad -

De ahí que persistirá en que se apruebe una iniciativa de ley encaminada a ese propósito y corresponderá al Legislativo, aprobarla; y en caso que llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), analizar si es o no constitucional.

“No me puedo quedar con los brazos cruzados porque tengo una responsabilidad con el pueblo de México, tengo la responsabilidad de garantizar la paz y que haya tranquilidad”, apuntó durante la mañanera de este viernes.

Interrogado sobre la iniciativa que enviará al Congreso de la Unión el próximo 1 de septiembre para buscar que la Guardia Nacional se anexe como una rama de la Sedena, el mandatario remarcó que no será una reforma constitucional debido a que los legisladores de oposición han manifestado que no aprobarán no sólo ésta, sino muchas de las iniciativas que el presidente envíe para cerrar su sexenio, declarándose en “moratoria” legislativa.

“Si presentamos la reforma a la Constitución, pues la van a rechazar, porque tenemos mayoría –en el Congreso de partidos del bloque que apoya a la cuarta transformación—, pero para una reforma constitucional se requieren las dos terceras partes, o sea no es la mitad más uno, eso se podría obtener en el Congreso, pero el bloque conservador ya declaró huelga, aunque siguen cobrando, entonces no quieren aprobar nada.

“Entones, tengo el deber de decir que lo que nos conviene para la seguridad pública es que la Guardia Nacional dependa de la Sedena, entonces sin reforma constitucional voy a enviar el día primero una iniciativa de ley integral para que, en los márgenes legales, se pueda lograr este propósito. (Será una iniciativa de carácter) preferente, para que de inmediato se decida y los que no estén de acuerdo y consideren inconstitucional la ley, puedan acudir a la Suprema Corte, ahí se decida”.

El mandatario federal destacó que su responsabilidad es enviar la iniciativa y “si el poder Legislativo y el Poder Judicial opinan lo contrario, pues yo ya cumplí y se acata lo que diga el Legislativo y el Judicial, porque somos independientes, como no se había visto en la historia”.

Afirmó que también debe considerarse la opinión de la ciudadanía, y no sólo de los intelectuales, expertos, políticos, defensores de derechos humanos, y de los “sabihondos”.

En ese sentido presentó un par de gráficas con encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) donde las fuerzas armadas son las que mayor aprobación tienen de la ciudadanía, por encima de otras autoridades.

En la primera, en la que se califica el desempeño, 84.2 por ciento de los entrevistados consideró efectiva la labor de la Marina y 81.3 por ciento el del Ejército; además que en los poco más de tres años de operaciones de la Guardia Nacional, tuvo un nivel de 70 por ciento de aprobación en su desempeño.

“¿Cómo vamos a desperdiciar esto? Si ponemos al presidente, está entre 65 y 70 por ciento; si ponemos gobernadores en 60, las policías estatales en 50, si ponemos a medios de comunicación como en 40, y a los intelectuales como en 30 por ciento”, señaló López Obrador.

En una segunda gráfica presentada, referente al nivel de confianza de la ciudadanía en diversas autoridades, se revela que 86.6 por ciento confía en la Marina, 83.3 en el Ejército, 74.5 en la Guardia Nacional, 50.3 por ciento en las policías estatales y 45.5 en las municipales.

“Es interesante el debate, esto no se veía antes. Entonces el 86 y el 83 por ciento ¿no cuentan? Tenemos que tomar en cuenta a todos,”, manifestó el Presidente.