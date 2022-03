Reforma laboral modificó los procedimientos sobre las huelgas: José Juan Martínez Pardo

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

“Reconozco que hubo un error (al firmar el convenio de desistimiento a huelga), pero no reconozco que haya una intencionalidad o que haya existido dolo. Hubo desconocimiento en los procedimientos al ser un proceso nuevo, pero no hubo intención de afectar, aseguró José Juan Martínez Pardo, secretario general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz).

Consideró que todos los agremiados al sindicato tienen claro que no hubo intención de su parte para afectar a los docentes y, además, no coartó la posibilidad de continuar con la lucha sindical, pues se puede emplazar a huelga otra vez por violaciones e incumplimientos al Contrato Colectivo de Trabajo en el momento en que se desee.

No obstante, “creo que se está magnificando la situación, pero reconozco que hubo errores por un nuevo proceso que desconocíamos. Nosotros creímos, todos, no únicamente yo, que el Tribunal nos iba a mandatar una consulta y para esa consulta se tenía que firmar un convenio que no tendría validez hasta que se hiciera el procedimiento de la misma, pero al final el Tribunal dijo que debía determinarse en la Coordinación de Registro y esta dijo que no era necesaria la consulta y validó el convenio”, explicó.

Es decir, el problema consistió en que se validó un convenio firmado que, en principio, el Comité Ejecutivo interpretó que era uno de los requisitos que se debía cubrir en el nuevo procedimiento establecido por la Reforma Laboral para llevar a cabo la consulta.

En consecuencia, Martínez Pardo dijo que al no realizarse la consulta, entonces se validó el convenio previamente firmado y ahí comenzaron las inconformidades e interpretaciones de los sindicalizados.

“Insisto, reconozco que fue un error por desconocimiento, pero de ninguna manera fue por dolo, ni hubo afectación al Contrato ni mucho menos. Es un proceso nuevo y había desconocimiento de todos los laboralistas”, agregó.

Por otra parte, informó que el Comité Ejecutivo inició la revisión de actas de asambleas delegacionales para revisar que hayan cumplido con los requerimientos formales para convocar a una Asamblea General. Debido a que no concluyó el procedimiento, continuarán la próxima semana.

Martínez Pardo expuso que recibieron documentación de 15 delegaciones y se revisa cuáles de ellas cumplen con todos los elementos necesarios, Luego de la revisión, se procedería a convocar a la Asamblea.

Sin embargo, refirió que no hay claridad sobre los procedimientos para discutir y votar sobre su destitución, por lo que es un tema que también deberá analizar el Comité Ejecutivo.