Denuncia Segalmex a funcionarios y proveedores por presunta corrupción

Por: La Jornada •

Varios funcionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) fueron separados de sus cargos por haber incurrido en presuntos actos de corrupción.

En un comunicado difundido este miércoles por la Presidencia de la República, se indicó que auditorías y revisiones hechas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) correspondientes a los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, detectaron posibles irregularidades cometidas por servidores públicos, proveedores y prestadores de servicios, que pudieran derivar en responsabilidades administrativas o penales, por lo que se han presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Como ha publicado este diario, en 2020, en su segundo año de operaciones, Segalmex incurrió en deficiencias en 15 contrataciones públicas por un monto de 2 mil 383 millones 896 mil 363 pesos.

Una auditoría realizada en 2021 por la SFP encontró irregularidades en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del organismo descentralizado y adscrito a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que tiene el objetivo de favorecer la productividad y distribución de alimentos en beneficio de la población más rezagada del país.

Las deficiencias administrativas detectadas por la SFP se suman a las detectadas en 2020 pasado por la ASF, cuando encontró que en 2019 Segalmex no acreditó el destino de 3 mil 27 millones de pesos y que, a través del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, otorgó 45 mil 300 subsidios a productores de granos básicos por casi 4 mil millones de pesos; no obstante, debido a las deficiencias en su diagnóstico, diseño y operación, no hay certeza de que los apoyos se entregaron a la población objetivo: pequeños y medianos productores de maíz, frijol, arroz, trigo panificable y leche.

En su comunicado de este miércoles, la Presidencia no identificó a los funcionarios que han sido separados de su cargo, ni mencionó cuántos servidores públicos han sido denunciados. Se limitó a señalar que el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, tomó la decisión de separar de su cargo a varios servidores públicos, así como solicitar la intervención jurídica y administrativa de la SFP y de la FGR.

Se indicó que Juan Francisco Mora Anaya, quien actualmente se desempeña como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex-Diconsa-Liconsa, fue designado temporalmente como responsable de las Direcciones Comercial y de Operaciones de Liconsa. De igual forma, designó provisionalmente a Alma Contreras Garibay como encargada de la Unidad de Asuntos Jurídicos.

“Con estas acciones se combate frontalmente la corrupción, preservando el Estado de derecho y, sobre todo, se cumple con el objetivo principal de garantizar el derecho a la alimentación, lograr el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos, en beneficio de la población más vulnerable del país”, según el comunicado.