Anuncia Claudia Sheinbaum que enviará reforma electoral

Por: Alma E. Muñoz • Alonso Urrutia •

CIUDAD DE MÉXICO. Tras criticar que el Instituto Nacional Electoral (INE) “se extralimitó” al decir que había votos que “no deberían de haberse incorporado al resultado final” de la pasada elección judicial, porque “esa es labor del Tribunal Electoral”.

- Publicidad -

La presidenta aseguró que enviará una reforma electoral, misma que contempla en sus 100 puntos de gobierno.

En la mañanera, sostuvo que hay “un grupo de consejeros (electorales) que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente esa es la democracia, sino que tienen una posición política que se traduce en todo lo que esté en contra del gobierno de la Cuarta Transformación: hay que votar en contra, independientemente de qué sea lo que se presente”.

Dijo que “el INE se extralimitó en decir que había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final (de la pasada elección). Esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE. Ahora quieren revisar quien sabe qué tantas cosas, cuando no es su atribución”.

Entonces sostuvo: “está en mis 100 puntos una reforma electoral, que hace falta. En su momento la vamos a presentar, porque tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE: la cantidad de recursos en las elecciones -8 mil millones de pesos para la judicial-, la cantidad de recursos que tiene el INE, la cantidad de recursos que tienen los partidos políticos y también las plurinominales”.

La presidenta aclaró que no tiene contemplado reunirse con el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, y dejó en manos del Congreso la decisión de si los próximos ministros usarán o no toga durante las sesiones en el pleno.

“Se lo dejamos al Congreso. Un buen juez no se define por una toga y un birrete, se define por su honestidad, su conocimiento y cómo aplica la justicia. La toga y el birrete es parte de un protocolo que se definió en cierta época, pero eso no define a un buen juez”, afirmó.

“Miren cuántos jueces corruptos no usan toga y birrete, que andan liberando impuestos. Por cierto, hay varios ahí, ya saben qué persona debe impuestos, que están por definirse estos días”