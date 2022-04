Fiscalías, rebasadas ante casos de desapariciones y feminicidios: activistas

Por: CLAUDIA BELMONTES •

En México desaparecen a diario 7 mujeres, de las cuales 55 por ciento son menores de edad. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ocurren 11 feminicidios a diario, el feminicidio infantil se incrementa de forma alarmante, y el país ya ocupa el primer lugar de abuso sexual infantil.

Pilar Pino, representante de la colectiva feminista Nantzin, aseguró que esto habla de la grave problemática a la que se enfrentan a diario mujeres y niñas, ninguna está segura en espacio alguno.

“Pese a ser más de la mitad de la población la procuración de justicia para nosotras es sólo una idea, lo que es una realidad es el miedo de salir a la calle y no regresar vivas. Las fiscalías se encuentran rebasadas ante tanto caso de desaparición y feminicidios, porque no hay un compromiso real con las mujeres. Existe en el discurso, pero no en los presupuestos ni en políticas públicas”.

Por su parte Alma Morales, feminista y también integrante de esta colectiva, señaló que la cultura machista y la crisis de inseguridad que persisten en el país y el estado, abonan de manera constante a la creciente ola de violencia en contra de las mujeres y niñas, por razones de género.

“Son inaceptables las ideologías que permiten el privilegio sexual del hombre, pues éstas han cobrado la vida de miles de femeninas de la forma más vil y cobarde. Feminicidios, desapariciones de mujeres y niñas con motivo de trata, violencia doméstica e inclusive suicidio, son el resultado de factores sociales, con visibles costos comunitarios y económicos”.

Aunado a ello, Analleli Zapata lamentó que en un país como México sea una sentencia ser niña o mujer, ya que se vive en el miedo y la incertidumbre de no saber si se va a estar segura o simplemente se podrá volver a casa, porque los órganos encargados de brindar estas certezas no lo hacen.

Se manifiestan varios estados para exigir justicia por Debanhi

Este domingo, cientos de mujeres realizaron marchas en la Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Yucatán y Oaxaca, para exigir justicia por el asesinato de Debanhi Escobar, en Nuevo León, alto a los feminicidios y el cese de la violencia de género en el país.

«No estamos solas», «ni una más, ni una asesinada más», «nos falta Debanhi, «la policía no me cuida, me cuidan mis amigas», corearon durante las marchas, que fueron convocadas porque están «cansadas de la violencia feminicida que nos desaparece y asesina todos los días».

Sobre el caso de Debanhi, reiteraron, «¡no fue un accidente, no fue suicidio, fue feminicidio!», al tiempo de manifestar que la marcha de este domingo fue para exigir justicia y seguridad para las mujeres, porque «ya basta que nos maten; queremos vivir en un país seguro».