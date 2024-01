La Jornada Zacatecas publica una encuesta donde Miguel Varela pierde por 32%; el PAN demanda al periódico

Por: La Jornada Zacatecas •

Tan sólo dos días después de que esta casa editorial publicara la encuesta elaborada por Truedata, donde Jorge Miranda de la alianza Morena – Verde gana la capital de Zacatecas con el 38.7 por ciento; frente a un 6.7 por ciento de la alianza del PRIAN y PRD; Verónica Alamillo, presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), presentó este jueves una queja contra el medio La Jornada Zacatecas, por la publicación de dos encuestas sin reportar.

- Publicidad -

Al presentar el documento, la líder panista declaró que la Ley Electoral obliga a los sujetos que tienen la intención de publicar una encuesta por cualquier medio a reportar el estudio completo al Secretariado Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ).

Sin embargo, acusó que dicho requisito no se cubrió, incumpliendo la obligación de presentar a la ciudadanía información fidedigna con metodología científica sobre las preferencias electorales.

Mismas que, expresó, deben estar justificadas en una base técnica, sería, veraz y objetiva para evitar brindar información falsa o imprecisa a la ciudadanía, lo que atenta contra los principios de equidad y certeza en la contienda electoral.

“La Jornada publicó dos encuestas, una el día 23 de enero y la otra el día 24, sin reportar, favoreciendo a los posibles aspirantes a la presidencia de Zacatecas y de Guadalupe por la coalición con el partido oficial. Eso atenta contra la equidad electoral porque pretende incidir en la voluntad de la gente saltándose los procesos que marca la Ley”, subrayó la dirigente.

Por lo anterior, Alamillo solicitó a la autoridad electoral sancionar al medio informativo acorde con lo dispuesto en los artículos 136 del Reglamento de Elecciones y 170 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas.

Al respecto, Raymundo Cárdenas Vargas, director general de Información para la Democracia S.A de C.V, casa editora de La Jornada Zacatecas mencionó que entiende a la perfección la molestia que causa el tema de las encuestas, «llevamos años publicando tendencias electorales y este juego de denuncias las entendemos a la perfección y por ello es importante aclarar el tema de forma puntual porque vendrán más estudios previos a la elección y durante la misma justa electoral». Por ello, mencionó que los lineamientos sobre las obligaciones de quienes publiquen, soliciten u ordenen encuestas o sondeos de opinión se deben de cumplir en los plazos establecidos y para ello la misma disposición del árbitro electoral marca que se tienen cinco días para entregar el material y es así como se tiene contemplado hacerlo, ya que se han publicado estudios demoscópicos el 23, 24 y 25 de enero y se tenía programado hacerlo en una misma entrega cumpliendo el plazo legal que es de cinco días, una vez publicada la serie de encuesta de los municipios de Jalpa, Guadalupe y Zacatecas como ya se ha hecho para el caso de Ojocaliente y Tabasco, donde se tiene todo conforme a la reglamentación electoral. Por último, el director de La Jornada Zacatecas señaló que no se va a cambiar la realidad electoral, limitando el ejercicio responsable de la libertad de expresión.

De acuerdo a los lineamientos del IEEZ, “si se trata de una misma encuesta por muestreo o sondeo de opinión que arroje resultados sobre elecciones federales y locales, el estudio completo deberá entregarse tanto al INE como al IEEZ.” y menciona que, «asimismo, la entrega de los estudios completos deberá realizarse, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la encuesta.” https://ieez.org.mx/PE2016/Encuestas/Doc/Normatividad/5%20LINEAMIENTOS%20DE%20ENCUESTAS.pdf

La encuesta elaborada por Truedata que causó la molestia de la dirigente del PAN se publicó el 23 de enero y señaló que Jorge Miranda Castro, actual alcalde de Zacatecas, junto con la alianza local conformada por Morena y el Partido Verde; encabezan la preferencia rumbo al proceso electoral en el municipio capitalino con el 38.7 por ciento, lo que significa una ventaja en las preferencias por 32 puntos respecto el contendiente más cercano.

Por el lado de los opositores a la alianza de Morena – Verde, el aspirante a la presidencia municipal más cercano es Miguel Varela, actual diputado federal por el segundo distrito, quien obtiene 6.7 por ciento de las preferencias si es postulado por la alianza conformada por el PRI – PAN – PRD.

En tercer lugar se ubicaría en un hipotético caso, la senadora Soledad Luévano, con un 3.9 por ciento, quien podría abanderar la alianza local conformada por el Partido Encuentro Social, Partido del Trabajo y Nueva Alianza.

En cuarto lugar se ubicaría Juan del Real, del partido Movimiento Ciudadano, con un 3.7 por ciento; la opción de no sabe o no contestó, se ubicó en 32.7 por ciento; no me identifico, con el 9.4 por ciento; depende del candidato, con 4.1 puntos, y ninguno, con el 0.8 por ciento.

Contienda presidencial

Sobre la contienda presidencial, al momento de pregunta ¿por quién votaría para presidente de la república en la elección 2024?, Claudia Sheinbaum, precandidata de la coalición Morena – PT – Verde, obtiene el 54.5 por ciento; Xóchitl Gálvez, abanderada del PRIAN-PRD, llega a los 19.4 puntos; la respuesta de no sabe/no contestó obtuvo 26.1 por ciento.

En relación a la percepción de triunfo, el estudio demoscópico señala que el 63.30 por ciento de los electores de la capital de Zacatecas creen que Claudia Sheinbaum (Morena-PT-Verde), ganará la elección presidencial, mientras que sólo el 7.9 por ciento piensa que será Xóchitl Gálvez (PRIAN-PRD); Movimiento Ciudadano se ubica con 2.3 puntos de percepción de triunfo.

Sobre la pregunta de si ¿Usted acudirá a votar al proceso electoral del próximo año? del 1 al 10 (1 = no voy a votar y 10 = muy seguro de ir a votar), el 57.2 por ciento de los encuestados en la capital manifestó muy seguro de ir a votar en la elección municipal, mientras que la opción de “no voy a ir a votar” obtuvo 6.5 puntos porcentuales.

Vitrina metodológica:

La encuesta fue realizada por Truedata, empresa de investigación estadística, bajo la metodología de diseño Estratificado Trietapico (Municipio, Tipo de Sección Electoral y Electores por sección) autoponderado, con base en las secciones electorales eligiendo un número de ciudadanos representativos de la misma. Se entrevistaron a mil 200 personas, distribuidas en 84 Secciones electorales, con un intervalo de confianza del 95 por ciento, error de estimación máximo +/- 2.5, del 17 al 19 de enero. De manera personal en vivienda (cara a cara), mediante la técnica de muestreo sistemático (Una vivienda visitada tres o cuatro no) Los habitantes de 18 años o mayores que viven en el Municipio de Zacatecas,Zacatecas.

Los resultados que se expresan en este reporte no constituyen predicciones del comportamiento de los temas que se investigan. Sus intervalos de validez expresan estimaciones de la opinión ciudadana, respecto de los temas que se abordan, válidos únicamente para las fechas del levantamiento. El trabajo presentado cumple con todos los requisitos legales dictados por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ).