Distinguen a Graciela Iturbide con el Premio Princesa de Asturias de las Artes

Por: La Jornada •

Madrid. La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide fue reconocida con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025, por ser dueña de una mirada innovadora y dotada de extraordinaria profundidad artística .

- Publicidad -

Este es uno de los galardones más importantes en Europa en el área de las expresiones artísticas, y en su ya larga historia tiene nombres tan destacados entre los premiados como Joan Manuel Serrat, Merryl Streep, Marina Abramovic, Ennio Morricone, John Williams, Peter Brook, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Bob Dylan, Sebastião Salgado, Antoni Tápies y Eduardo Chillida, entre otros. Iturbide se convierte así en la primera artista mexicana con este reconocimiento.

Graciela Iturbide nacida el 16 de mayo de 1942 en la Ciudad de México, pasó a formar parte de la selecta lista de artistas con este galardón. Más aún: es la primera persona de origen mexicano que lo obtiene, ya que estos premios, que tienen varias ramas, sí han reconocido la labor de personas o instituciones mexicanas en el pasado, pero nunca en el área de las artes. Por ejemplo, el antropólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma lo obtuvo en 2022, en el apartado de Ciencias Sociales; Alma Guillermoprieto, en 2018, en Comunicación y Humanidades; el neurobiólogo Arturo Álvarez Buylla, en 2011, en Investigación Científica y Técnica, y las instituciones académicas Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 2009, en el área de Comunicación y Humanidades, y el Colegio de México, en 2001, en Ciencias Sociales.

En 1983, Juan Rulfo lo ganó en el apartado de Letras, y Carlos Fuentes, en 1994, también. Otras instituciones mexicanas que lo han ganado son el Fondo de Cultura Económica (FCE), en 1989, y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en 2020. Pero hasta ahora ningún mexicano lo había hecho en el área las Artes.

El jurado que le concedió el galardón a Iturbide estuvo integrado por artistas y creadores de enorme relevancia, como Claude Bussac, Olivier Díaz Suárez, María Pagés e Isabel Muñoz, entre otros. En su decisión, adoptada por unanimidad, explicaron así sus motivos: Dueña de una mirada innovadora y dotada de extraordinaria profundidad artística, la lente de Iturbide ha retratado la naturaleza humana a través de fotografías cargadas de simbolismo, que crean un mundo propio: desde lo primitivo a lo contemporáneo; desde la crudeza de la realidad social hasta la magia espontánea del instante .

El jurado además advierte que la obra de Graciela Iturbide, en blanco y negro, combina lo documental con un sentido poético de la imagen. A través de su cámara capta la vida cotidiana de México, con una mirada profunda, respetuosa y evocadora. Sus imágenes no sólo muestran lo que ve, sino también lo que siente. Cada fotografía tiene una carga emocional y cultural que nos invita a mirar más allá de lo visible .

La propuesta para que se le concediera el reconocimiento a Graciela Iturbide fue hecha por Juan Duarte Cuadrado, embajador de España en México. Fue elegida de un total de 49 candidaturas procedentes de 19 países.

Manuel Álvarez Bravo, su maestro

Entre los detalles biográficos de Iturbide, destaca su paso en 1969 por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Autónoma de México (UNAM), con la intención de convertirse en directora de cine, pero, a raíz de conocer el trabajo del fotógrafo Manuel Álvarez Bravo y de asistir a sus clases, decidió inclinarse por esta disciplina y se convirtió en la asistente de quien es considerado padre de la fotografía mexicana contemporánea, entre 1970 y 1971.

Iturbide ha retratado la realidad social no sólo de México, sino de muchos lugares a los que ha sido invitada para trabajar. Su obra presenta un aspecto documental que muestra un mundo hipnótico que parece situarse en el umbral entre la realidad más cruda y la gracia de una magia espontánea.

También destacan sus viajes por Cuba, Panamá, India, Madagascar, Hungría, Francia, Estados Unidos y la entonces Alemania Oriental, además de su labor de documentar a la población indígena mexicana en Juchitán, en 1978, que posteriormente dieron origen a su libro Juchitán de las mujeres (1989), uno de los emblemáticos de su larga trayectoria.

Iturbide ha protagonizado exposiciones individuales en algunos de los centros e instituciones artísticas más importantes del mundo, como el Centro Pompidou de París, el Museo de Arte Moderno de San Francisco, el Museo de Arte de Filadelfia, el Getty, el Fotomuseo Winterthur y la galería de arte Barbican, entre otros.

Su labor ha quedado reflejada además en varios volúmenes editoriales como Avándaro (1971), con textos de Luis Carrión; Graciela Iturbide: La forma y la memoria (1996), con textos de Carlos Monsiváis; Pájaros (2002), con textos de José Luis Rivas y Bruce Wagner; Graciela Iturbide: Eyes to Fly with / Ojos para volar (2006), con textos de Fabienne Bradu y Alejandro Castellanos; El baño de Frida Kahlo (2009); Graciela Iturbide: México-Roma (2011) y Graciela Iturbide: No hay nadie / There is no One (2011), con textos de Óscar Pujol, entre otros.

Entre los premios que ha recibido destacan la Orden de las Artes y las Letras de Francia, el Grand Prize Mois de la Photo (Francia,1988), la Guggenheim Fellowship (Estados Unidos, 1988), el premio Hugo Erfurth (Alemania, 1989), el International Grand Prize (Japón, 1990), el premio Rencontres Internationales de la Photographie (Francia, 1991), el Premio Nacional de Ciencias y Artes (México, 2008), el PHotoESPAÑA (España, 2010), el Lucie Award (Estados Unidos, 2010), el Premio Cornell Capa del Centro Internacional de Fotografía (Estados Unidos, 2015) y el premio William Klein de la Academia de Bellas Artes de Francia (2023).

Este ha sido el cuarto de los ocho Premios Princesa de Asturias que se conceden este año, en que cumplen su edición 45. Anteriormente fue otorgado el premio en Comunicación y Humanidades al filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han; de las Letras al escritor español Eduardo Mendoza, y el de Ciencias Sociales al sociólogo y demógrafo estadunidense Douglas Massey.

El galardón se entregará, como es habitual, en un ceremonia solemne en el teatro Campoamor de Oviedo, en octubre, en una gala oficial presidida por los reyes de España y la princesa de Asturias.