Crece la oposición en EU al apoyo de Biden a los ataques de Israel

Esta semana, el gobierno municipal de Chicago postergó un voto sobre una resolución llamando por un alto el fuego, pero Detroit, Atlanta y San Francisco son parte de más de dos docenas de gobiernos locales que ya lo han hecho.

If Not Now (Si No Ahora), agrupación activista de jóvenes judíos desplegó una manta de más de 15 metros desde la famosa torre sobre un colina en San Francisco con el mensaje: Judíos dicen: dejen que viva Gaza , y corearon no en nuestro nombre . Explicaron que entre sus objetivos inmediatos estaba criticar a los dos senadores federales de California, así como a la ex presidenta demócrata de la Cámara de Representantes en Washington Nancy Pelosi, afirmando que los políticos californianos deben avergonzarse por su espantoso fracaso en apoyar un alto el fuego, y en lugar de eso armar el genocidio de Gaza . (https://x.com/IfNotNowOrg/status/1748123023763238954?s=20)

Aunque estos legisladores federales de California y una mayoría del Congreso en Washington aún presta apoyo incondicional a la política internacional de Biden, que incluye bloquear cualquier intento de imponer un alto el fuego, unos 60 legisladores de la cámara baja han escrito al secretario de Estado exigiendo que el gobierno estadunidense se oponga de manera tajante a la expulsión de palestinos de Gaza que varios líderes israelíes han señalado públicamente como su objetivo.

Esta creciente oposición a la política de Biden en su respaldo incondicional a Israel es políticamente peligrosa, ya que estos sindicatos son claves para el apoyo al presidente, quien buscará otro mandato en este año electoral. Tal como ha reportado La Jornada, esa política oficial también está minando el soporte a Biden entre jóvenes, comunidades musulmanas y árabe-estadunidenses en estados claves del mapa electoral como el caso de Michigan. De hecho, Biden tiene programado un viaje a esa entidad este mes, pero la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer advirtió este domingo que podría enfrentar protestas ahí por sus posturas sobre Gaza.

El ex presidente Barack Obama, se ha reportado, también ha estado advirtiendo a Biden –quien fue su vicepresidente– sobre la posible erosión de apoyo entre los jóvenes. Una fuente cercana a Obama comentó al sitio de noticias Talking Points Memo: la verdad es que no sólo necesitamos que los jóvenes voten en noviembre, requerimos que trabajen duro, se pongan en la fila, llamen a sus amigos y se entreguen plenamente en esto .

Por ahora el apoyo a la guerra de Israel contra los palestinos empieza a tener cada vez un mayor costo político para el gobierno de Biden y sus aliados. Sólo ayer, el jefe de la Casa Blanca, al dar un discurso en un acto de campaña en Virginia, fue interrumpido 13 veces por demócratas que exigen un alto el fuego.