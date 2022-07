El 16 de septiembre daré mi posición ante consultas energéticas, anuncia AMLO

Puerto Vallarta, Jal. Será en el Zócalo, en el Día de la Independencia nacional, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dé a conocer la postura que su gobierno tendrá ante las consultas que solicitaron por la política energética mexicana Estados Unidos y Canadá, como parte del T-MEC.

Esta mañana, durante la conferencia de prensa presidencial realizada en esta ciudad, el mandatario adelantó que el 16 de septiembre próximo presentará esa posición y lamentó que en el país existan “tantos traidores a la patria”.

Hace un par de días, se dio a conocer que los dos socios comerciales de México señalan que las modificaciones legales en materia energética del gobierno mexicano estarían contraviniendo el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), favoreciendo a las empresas estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El Presidente rechazó esas estimaciones y enfatizó que su administración no cederá en cambiar la política energética, pues se trata de un tema de soberanía nacional.

“Voy a aprovechar el 16 de septiembre, el día de nuestra Independencia, sobre este asunto. No vamos a informar antes. Ese día. ¿Y por qué el 16 y no el 15? Porque el 15 es el Grito y la verdad es que ese acontecimiento histórico se dio en la madrugada del día 16 y ya tenemos pensando que vamos a convocar al pueblo la noche del grito en el Zócalo, y al día siguiente vamos a llevar a cabo el desfile militar, conmemorativo y ahí vamos a fijar la postura sobre este asunto, pero no vamos ceder porque es un asunto de principios, tiene que ver con nuestra soberanía”, dijo en su mañanera desde Jalisco.

El titular del Ejecutivo federal resaltó que le llama mucho la atención que “haya tanto traidor a la patria”, que defienden intereses extranjeros, señalando a analistas, periodistas, internacionalistas y académicos mexicanos.

“Lo que me llama mucho la atención, no sé a ustedes, es que haya tanto traidor a la patria, a nuestro país, que en vez de defender a México defienden los intereses de países y de empresas extranjeras, es increíble, se ciernen todavía el espítitu de (Antonio López de) Santa Anna, de Porfirio Díaz, de (Carlos) Salinas de Gortari. Pero muchísima gente, sobre todo en la academia, con los pseudointelectuales, expertos internacionalistas, cómo quisieran que nos castigaran los extranjeros, que nos fuera mal. Es increíble. Tenemos una relación de más respeto con los gobiernos extranjeros que con estos entreguistas”, subrayó.

Agregó: “me sorprende, me ha dejado anonadado, el número de personas de defensores de empresas extranjeras, no el pueblo, si la gente de clase media, media-media baja, no, los académicos de más alto nivel. Entre más sabiondos más traidores”.

Desde la Octava Zona Naval en Puerto Vallarta, detalló que Jesús Seade, quien fue uno de los negociadores del T-MEC por parte de la administración de López Obrador, cuando aún era presidente electo, le ha asegurado que no existe ninguna violación al acuerdo con Estados Unidos y Canadá.

“Legalmente no existe ninguna violación al tratado. Esto que les menciono que se declara fraude legal al autoabasto está apoyando por unanimidad de los ministros de la Suprema Corte, entonces ¿dónde está la violación al tratado?”, cuestionó.

El Presidente pidió que se proyectara en la pantalla el contenido del artículo 8 del T-MEC para dar sustento a su argumento que México no viola el tratado, y añadió que este texto no se refiere sólo al sector petrolero, como afirman algunos analistas, sino también al eléctrico.

“En el caso de México, y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este Tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que: (a) México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna; y (b) México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, establece el artículo, leído por López Obrador.

Con información de Georgina Saldierna.