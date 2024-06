Milei atiza crisis diplomática en Madrid

Señaló, refiriéndose al presidente Sánchez: El conocimiento en economía lleva al liberalismo. Si los socialistas entendieran de economía no serían socialistas. Pero bueno, parece que una de las excepciones a la regla la tienen ustedes con el señor Sánchez, que, evidentemente a pesar de haber estudiado economía, o no entendió o le gusta mucho el Estado para llevarse a cuestas a los españoles. Pero tengo esperanza de que estén despertando como despertó Argentina .

Después, Milei se trasladó al Casino de Madrid, donde cenó con representantes de las fundaciones, institutos de estudio, empresarios y dirigentes políticos que pugnan por imponer en el país el ideario neoliberal, que es el que defiende el Instituto Juan de Mariana, que es el que concedió el galardón.

En la puerta del lugar donde se celebró la cena, un grupo de mujeres de colectivos feministas protestaron con el torso desnudo, donde se pintaron palabras contra la presencia de Milei, con lemas como La cena de los fascistas .

Milei, quien viajó acompañado de su hermana Karina Milei, compartió mesa con algunos representantes del pensamiento ultraliberal en España, como los economistas Juan Ramón Rallo y Daniel Lacalle, Rubén Manso, presidente del Centro Diego de Covarrubias y ex diputado de Vox; el escritor peruano Mario Vargas Llosa, el líder de Vox, Santiago Abascal; Diego Sánchez de la Cruz, director de Foro Regulación Inteligente; el catedrático de Economía Política, Jesús Huerta de Soto, uno de los gurús económicos del presidente sudamericano.

Coincidiendo con la visita de Milei a Madrid, trascendió que el ex presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el cineasta Pedro Almodóvar firmaron una carta en la que se exige la liberación de las personas detenidas por el gobierno de Milei durante las movilizaciones del pasado 12 de junio. En la misiva, advierten que la mayoría de los arrestos se produjeron a más de 10 cuadras de la Plaza Congreso, en un momento en el que las personas se estaban desconcentrando luego de recibir una andanada de gases lacrimógenos y balas de goma por parte de las Fuerzas Federales y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las personas privadas de su libertad han recibido durante su detención malos tratos . Entre los firmantes de la carta destacan Rafael Correa (ex presidente de Ecuador), Ernesto Samper (ex jefe del Ejecutivo de Colombia), Evo Morales (ex gobernante de Bolivia) y Alberto Fernández (ex mandatario de Argentina). Además, también signaron la misiva ciudadanos españoles como el ex juez Baltasar Garzón, los cineastas Montxo Armendáriz, Marisa Paredes; Emma Suárez, Juan Diego Botto y Carlos Bardem, entre otros.

Después de España, Milei viajará a Alemania, donde mantendrá una reunión con el gobierno de Olaf Scholz, pero no se le brindarán los honores oficiales y el encuentro fue reducido a una hora, ante las críticas de Milei a Sánchez. También visitará República Checa, donde sí se reunirá con el presidente del país, Petr Pavel.