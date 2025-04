Estremece Haggard el FCZ con su metal sinfónico y neoclásico

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Haggard, la emblemática agrupación de metal sinfónico y neoclásico de origen alemán, estremeció la Plaza de Armas con su presentación en el marco del Festival Cultural Zacatecas 2025; “hemos tocado en México desde hace 24 años y siempre es increíble, estamos conectados con la cultura y las tradiciones”.

El concierto inició con piezas del álbum Awaking the Centuries, considerado como el más importante en la trayectoria del grupo que cuenta con solamente cuatro producciones discográficas.

Pestilencia, Heavenly Damnation y The Final Victory, canciones que relatan la devastación y muerte que provocó la peste negra en Europa durante la Edad Media, pero también la búsqueda de la fe en un contexto de desesperanza.

La Plaza de Armas fue el escenario perfecto para la interpretación de The Final Victory, cuya letra se sitúa en el año de 1543, la cual retumbó en medio de la ovación de miles de asistentes provenientes de diversos puntos de la República como Tabasco, Ciudad de México, Sinaloa, Nuevo León, Aguascalientes, entre otros que viajaron a Zacatecas para presenciar este concierto.

Más tarde en el concierto, Haggard interpretó Awaking the Centuries y In a Fullmoon Procession, dedicadas a Michel de Nostradame, personaje conocido por sus profecías y su labor en la astronomía, así como a temáticas del primer álbum titulado And Thou Shalt Trust… The Seer, en el que también se abordan acontecimientos vinculados con la Iglesia y la religión.

Los fanáticos metaleros aplaudieron y corearon las canciones del álbum titulado Eppur Si Muove, inspirado en la vida de Galileo Galilei y su enfrentamiento con la Iglesia católica por su postura de que La Tierra giraba alrededor del sol, lo que derivó en la frase célebre que lleva el nombre de la producción: “y, sin embargo, se mueve”.

Of a Might Divine, Per Aspera ad Astra, Herr Mannelig, The Observer y Eppur Si Muove fueron las canciones de este álbum que Haggard seleccionó para el concierto de este lunes y en las cuales se relata la vida de Galileo Galilei y su búsqueda de la verdad a través de la razón y la observación del universo.

En lo que respecta al álbum Tales of Ithiria, que narra la historia de u reino imaginario que es víctima de guerras y diversas calamidades, Haggard ejecutó de manera magistral The Sleeping Child, La Terra Santa y la canción homónima de esta producción.

El concierto cerró de manera magnánima con la interpretación del himno nacional mexicano y con el cover de Mecano, Hijo de la Luna, pieza que se incluye en Tales of Ithiria.

En conferencia de prensa previo al concierto, Asis Nasseri, líder de la agrupación, recordó que Haggard se presentó en México por primera vez en el año 2001, en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México, y durante todo ese tiempo ha habido una conexión especial con las tradiciones y la cultura del país.