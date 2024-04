Día Internacional del Libro y los premios Cervantes

Por: JÁNEA ESTRADA LAZARÍN •

El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro con el fin de promover la lectura, y para fomentar el conocimiento y aplicación de los derechos de autor. Esta celebración coincide además con la conmemoración los aniversarios luctuosos de Miguel de Cervantes (1547-1616), de Garcilaso de la Vega (1563-1616) y de William Shakespeare (1565-1616); los tres fallecieron el mismo año en el mes de abril -el primero el 22 y los dos últimos el 23-.

Miguel de Cervantes Saavedra, autor de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha falleció el 22 de abril de 1616, pero en el registro de defunción aparece el día 23 porque es cuando fue sepultado; fue en su honor que en España se instaurara desde 1976 el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes -el Premio Cervantes-, que este año se entregará al escritor leonés Luis Mateo Díez en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (la ciudad en la que nació el autor del Quijote).

El Premio Cervantes es el más importante de la lengua castellana; lo han recibido escritores de nacionalidad española y algunos latinoamericanos como Alejo Carpentier (1977), Jorge Luis Borges (1979), Juan Carlos Onetti (1980), Octavio Paz (1981), Ernesto Sabato (1984), Carlos Fuentes (1987), Augusto Roa Bastos (1989), Adolfo Bioy Casares (1990), Dulce María Loynaz (1992), Mario Vargas Llosa (1994), Guillermo Cabrera Infante (1997), Jorge Edwards (1999), Álvaro Mutis (2001), Gonzalo Rojas (2003), Sergio Pitol (2005), Juan Gelman (2007), José Emilio Pacheco (2009), Nicanor Parra (2011), Elena Poniatowska (2013), Fernando del Paso (2015), Sergio Ramírez (2017), Ida Vitale (2018), Cristina Peri Rossi (2021) y Rafael Cadenas (2022).

De los escritores mencionados hay libros que considero como algunos de mis favoritos y me permito recomendarlos por si acaso no los ha leído. De Alejo Carpentier (1904-1980), La consagración de la primavera, por la cantidad de información relacionada con otras disciplinas artísticas, entre ellas las artes plásticas y la arquitectura. De Jorge Luis Borges (1899-1986), el libro de cuentos Ficciones – “Artificios” es la parte que más me gusta-.

De Ernesto Sabato (1911-2011), su libro Antes del fin, de carácter autobiográfico. De Carlos Fuentes (1928-2012), La región más transparente, su primera novela. De Sergio Pitol (1933-2018), quien afirmara que “Uno es los libros que ha leído, la pintura que ha visto, la música escuchada y olvidada, las calles recorridas. Uno es su niñez, su familia, unos cuantos amigos, algunos amores, bastantes fastidios. Uno es una suma mermada por infinitas restas” su libro de cuentos Un largo viaje.

De Octavio Paz (1914-1998), podría decir que todo me gusta, pero si debo elegir le recomendaría La llama doble, por su manera de abordar los temas de amor y erotismo. De José Emilio Pacheco (1939-2014), Las batallas en el desierto, un libro al que le guardo gran cariño porque sé de lo mucho que los jóvenes se siguen identificando con los personajes de esa novela -cuando daba clases era de los que más comentarios suscitaban entre los estudiantes-. De Mario Vargas Llosa (1936) La fiesta del chivo, porque leer la historia de Rafael Trujillo me hizo comprender más la cultura de esta región del planeta. Y de Elena Poniatowska (1932), Hasta no verte, Jesús mío, por la entrañable Jesusa Palancares.

Menciono sólo algunas obras de los escritores latinoamericanos que han ganado el Premio Cervantes; por supuesto que no los he leído todos, pero ya tengo en la lista algunos títulos de ellos que debo leer en lo que resta del año. ¿Usted qué ha leído últimamente? Ojalá que pudiera compartirnos algunos de los títulos que recomienda para sugerirlos a nuestros lectores.

Y a propósito del Día Internacional del Libro también me pregunto qué tipo de libros habrán leído nuestros candidatos, sobre todo por lo que decía Sergio Pitol, eso de que “Uno es los libros que ha leído…”; créame que me da mucha curiosidad y aprovecharé para preguntarle a quienes durante estos días pueda contactar, un poco también para comprobar lo que hemos comentado con mi amigo Marco Antonio, quien dice que casi siempre, los políticos que menos han leído -o no leen, de plano-, suelen contestar que sus libros favoritos son El laberinto de la soledad y Cien años de soledad; y no porque sean libros malos -de hecho a mí me gustan mucho- sino porque son dos títulos que en automático salen a colación, como respuesta casi ensayada. Ya veremos…

Que disfrute su lectura.

