Sheinbaum presenta Plan Nacional Hídrico

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Plan Nacional Hídrico, el cual tiene como objetivo principal hacer del agua un derecho humano y un bien de la nación.

“El agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un derecho, esa es una de las esencias del Plan Nacional Hídrico. Se deja atrás la visión neoliberal, ya había iniciado con el presidente López Obrador pero le vamos a dar un impulso a mayor a recuperar el agua como un bien de la nación y como un derecho humano”, destacó en la conferencia matutina: «Las mañaneras del pueblo”.

El Plan Nacional Hídrico se basa en cuatro ejes: política hídrica y soberanía nacional; justicia y acceso al agua; mitigación del impacto ambiental y adaptación al cambio climático, así como gestión integral y transparente.

La jefa del Ejecutivo Federal, explicó que dentro de este plan se impulsarán acciones como:

1. Ordenar las concesiones, para evitar la venta del agua concesionada que no sea ocupada al incentivar la devolución voluntaria de aquellos volúmenes de agua que no son utilizados, para ello se ha mantenido un diálogo con las industriales y los distritos de agua.

2. Eficiencia en el riego agrícola, con la tecnificación del riego, lo que va a permitir más productividad del campo y tener más disponibilidad de agua

3. Implementación de un Plan Maestro, en el que participa el Gobierno de México, los estados y los municipios para que los recursos sean trabajados de manera conjunta, particularmente en infraestructura de agua potable

4. Proyectos estratégicos, para que a partir de las inversiones se permita destinar agua donde hay mayor necesidad

5. Saneamiento, a través del cual se restaurarán varios cuerpos de agua, en particular de tres ríos: Lerma-Santiago, Atoyac y Tula.

Informó que las acciones del Plan Nacional Hídrico, comienzan el próximo lunes 25 de noviembre con la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad.

“Hay recursos a partir del 2025 para poder cumplir este plan ambicioso, histórico, Plan Nacional Hídrico para México”, puntualizó.