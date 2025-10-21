Presentan festival “Entre Vivos y Muertos” en la capital zacatecana

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Autoridades del Ayuntamiento de Zacatecas presentaron el programa del festival “Entre Vivos y Muertos: Unidos por Nuestras Tradiciones” que inició ayer y finalizará el 2 de noviembre próximo, en el marco del Día de Muertos.

- Publicidad -

Miguel Varela Pinedo, presidente municipal, refirió que este festival pretende honrar las raíces y tradiciones, así como el valor de la memoria colectiva, por lo que invitó a la población a participar en las diversas actividades artísticas y culturales que se han preparado.

“El Festival Entre Vivos y Muertos nació hace 15 años en nuestra Casa Municipal de Cultura como un encuentro sencillo de altares, exposiciones y calaveras artísticas. Hoy, se ha consolidado como una de las expresiones culturales más importantes de Zacatecas, porque representa lo que somos: nuestra historia, nuestras costumbres, nuestro arte y nuestra gente”, expresó.

Además, dijo que el festival representa la historia y costumbres de la sociedad zacatecana y será posible gracias a diversas dependencias del municipio, así como de universidades y colectivos culturales.

Por su parte, María del Mar de Ávila Ibargüengoytia, directora de Cultura del municipio, indicó que esta edición del festival simboliza la unión entre arte, memoria y comunidad, de forma que destacó la participación de instituciones, artistas, colectivos y ciudadanía en general.

Refirió que el festival surgió en el 2010, pero con el paso del tiempo creció y se convirtió en un punto de encuentro donde las artes visuales, escénicas, literarias y musicales “dialogan con nuestras raíces”.

En ese sentido, dijo que el público podrá disfrutar de talleres, proyecciones, exposiciones, presentaciones musicales, danzas tradicionales y la colocación de altares, en un ambiente lleno de color y simbolismo.

En esta edición, informó que se rendirá homenaje a 10 artistas zacatecanos cuyas trayectorias representan el orgullo y la riqueza cultural del estado: Blanca Alatorre, Eduardo Huerta, Ismael Guardado, Esteban Martínez, Juan Manuel García, Dolores Castro, José de Jesús Sampedro, Eduardo Campech, José Víctor Fernández y Florentino Raigoza.

De Ávila Ibargüengoytia detalló que ayer iniciaron las actividades del festival con talleres formativos dedicados a las tradiciones del Día de Muertos, y del 24 de octubre al 2 de noviembre “la ciudad se llenará de color, música y expresión con presentaciones artísticas, desfiles, altares, y calaveras artísticas”.