En México era necesaria la “soberanización” del litio establecida en la reforma a la Ley Minera: Jalife

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Alfredo Jalife-Rahme, analista político, impartió en la capital del estado la conferencia “La geopolítica del litio: la gran oportunidad para Zacatecas”, en la que dio a conocer que los yacimientos de este mineral ascienden a 1.7 millones de toneladas en las sierras del centro y el noreste desértico del país, por lo que era necesaria la “soberanización” establecida a través de la reforma a la Ley Minera.

- Publicidad -

Un argumento que se difundió en México y Estados Unidos era que se pretendía nacionalizar el litio, pero “está mal usado ese término porque una nacionalización consiste en expropiar a los extranjeros para que el país se quede con esos activos, pero yo no vi que se haya expropiado algo. Entonces no es nacionalización”, explicó.

En un país que requiere de inversión extranjera como México, expuso, no puede utilizar ese tipo de conceptos porque ahuyentaría a todos los inversionistas y empresarios, de tal forma que “hay mucha ignorancia semiótica en el uso de los términos”.

En ese contexto, propuso la “soberanización” como concepto para referir a la Reforma Minera en la que el Estado mexicano funge como rector de los recursos y del patrimonio estratégico que en este caso es el litio.

“Hay algunos charlatanes que andan lucrando con esto del litio y hablan abiertamente de la nacionalización que no es tal. No es como la nacionalización que hizo Lázaro Cárdenas con el petróleo. Él sí nacionalizó, se la quitó a los estadounidenses y a los británicos. Aquí no va ese concepto, aunque yo le quiera echar porras a Andrés Manuel; le hago más daño que beneficio”, expuso Jalife-Rahme.

Mencionó el caso de Bolivia donde la soberanía sobre el litio ha propiciado desarrollo social y económico, lo que se debe también a que ese país tiene como característica de que no tiene inflación, mientras que su vecino Argentina tiene una inflación del 50 por ciento.

Además, comentó que la divisa, a pesar del Golpe de Estado contra Evo Morales, mantuvo su cotización y se ha mantenido durante 15 años lo que significa un fenómeno en Latinoamérica.

Sin embargo, refirió que Bolivia tiene una vulnerabilidad: el gas, ya que ese país prácticamente ya no tiene y, por lo tanto, la explotación del litio llega en un buen momento y eso está generando un “entusiasmo exagerado”, lo que no se ha notado en México.

Refirió que el ranking que elaboran empresas especializadas en estadística, en Estados Unidos y Alemania, colocan a Bolivia como el país con más yacimientos de litio en el mundo, pero el ministro de Hidrocarburos y Energéticos de Bolivia prometió hacer estadísticas propias.

En ese sentido, “les estoy dando tips para que, desde Zacatecas, manejen sus estadísticas y no se esperen a que x, y o z les digan cuánto tienen, porque llama la atención que hace un tiempo era el segundo estado con más yacimientos y ahora no aparece. Aquí se muestra que las estadísticas son también geopolíticas por la manera en que se juega con ellas”.

En el caso de Bolivia, Jalife-Rahme indicó que se estima que sus estadísticas propias arrojarán como resultado que, en realidad, en ese país hay el doble de litio de lo que actualmente se dice que posee, de forma que construir estadísticas propias es fundamental.

Sin embargo, comentó que en Bolivia no se cuenta con tecnología para la extracción del litio, por lo que están realizando un proceso de adjudicación y entre los participantes están Estados Unidos, Rusia, China y Alemania, y entonces lo relevante es que se van a tener que decidir por uno de ellos.

En México, por su parte, “hay una política antichina” y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho abiertamente, lo que se debe precisamente a que “pesa mucho la geopolítica”.

Por otra parte, expuso que el litio se lo están peleando China y Estados Unidos y “les recuerdo que México es socio comercial de dos miembros de la OTAN”, por lo que es evidente a quién se venderá el litio mexicano.

“Al final del día tenemos que ser realistas. Yo no tengo nada contra China ni contra Rusia, pero México ha marcado la pauta de tener una política más adherente a dos miembros de la OTAN, que son Estados Unidos y Canadá y eso marca la pauta para la toma de decisiones. No hay que ser genios para saber cómo va a suceder esto”, puntualizó.

Incluso, Jalife-Rahme recordó que hace poco prácticamente se estaba cediendo el litio de Sonora a una empresa de Estados Unidos al grado de que la ex embajadora, Roberta Jacobson iba a ser secretaria de Economía del Gobierno estatal.

El hecho de involucrar a una ex embajadora en un cargo público para tener el control del litio en un estado, señaló, muestra el nivel de importancia que tiene el litio para Estados Unidos y, en ese sentido, en Zacatecas debe identificarse la importancia que tendrá este mineral.