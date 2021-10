México, la “casa de todos los que luchan por la liberación”: Evo Morales

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, acompañado de Alberto Anaya, sale del salón donde ofreció un seminario a integrantes del Partido del Trabajo, en la Ciudad de México, el 21 de octubre de 2021. Foto: La Jornada

Hoy en día México “es la casa de todos aquellos que luchan por la liberación de nuestros pueblos”, aseveró el ex presidente boliviano Evo Morales Ayma.

Agradecido con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por “salvarme la vida”, el líder boliviano está de regreso en territorio mexicano, casi dos años después de haber recibido asilo y protección tras el golpe de Estado en Bolivia que lo obligó a dimitir de la presidencia.

“México es nuestra casa, ha sido mi casa. Saludo al presidente López Obrador, al gobierno y al pueblo de México. No era para congraciarme con el presidente y su pueblo cuando dije que me salvó la vida. De verdad, México y otros países me la salvaron. México no sólo será mi casa, es la casa de todos los que luchan por la liberación de nuestros pueblos”.

El líder del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) participó este jueves en la apertura de los trabajos del 25 Seminario Internacional “Los partidos y una nueva sociedad”, organizado por el Partido del Trabajo (PT) y que se realiza en la Ciudad de México.

El ex mandatario boliviano, una de las figuras más relevantes de la izquierda de América Latina, subrayó que actos como éste son de vital importancia para el intercambio de experiencias en la lucha contra el imperialismo y de gestión política; al igual que para compartir las batallas políticas para lo que llamó la liberación de los pueblos.

Resaltó que no basta con ser pluralista y humanista, sino que es igual de importante asumirse como anti-imperialista. Y conminó a no renunciar a la lucha en favor de la gente más humilde.