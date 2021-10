Muere Celeste Batel, esposa de Cuauhtémoc Cárdenas

Ciudad de México. Esta mañana falleció Celeste Batel, esposa del ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas.

Cárdenas y Batel se casaron en 1963 y tuvieron tres hijos: Lázaro, Cuauhtémoc y Camila.

El mayor de los hijos, Lázaro Cárdenas Batel, fue gobernador de Michoacán y ahora es coordinador de asesores de la Presidencia de la República.

“Lamento muchísimo el fallecimiento de la señora Celeste Batel, mujer sencilla, comprometida y solidaria”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Abrazo fuerte a su esposo, el ingeniero Cárdenas y a los hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila”.

En redes sociales, políticos externaron su pesar por el deceso.

“Lamento profundamente el deceso de mi querida amiga Celeste Batel, compañera de arduas luchas por la democratización del país y esposa del estimado ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Abrazo con todo cariño a sus hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, además de familiares y amigos”, dijo la senadora Ifigenia Martínez.

El coordinador de la bancada de los diputados de Morena, Ignacio Mier, llamó a Celeste Batel “una ciudadana comprometida con México y su pueblo”.

Liébano Sáenz, ex secretario particular del presidente Ernesto Zedillo, escribió: “Mi más solidario abrazo al Ing @c_cardenas_s y a toda su familia en esta hora de tribulación y dolor. Lamento profundamente el fallecimiento de la Sra Celeste Batel de Cardenas. QEPD”.

“En el PRD lamentamos profundamente el fallecimiento de Celeste Batel, tenaz luchadora por la democracia en compañía del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos”, indicó la dirigencia del sol azteca, partido del cual fue fundador y uno de sus máximos representantes Cárdenas Solorzano.

A su vez, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló: “Mis más sentido pésame al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas y a su familia por el sensible fallecimiento de Celeste Batel. Les deseo consuelo en este momento y les mando mucho cariño. Pronta resignación, descanse en paz”.

También expresaron pesar el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, el titular de Turismo, Migue Torruco; el ex gobernador y el actual mandatario de Michoacán, Silvano Aureoles (PRD) y Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), respectivamente; la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero; el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo; el ex presidente Felipe Calderón; el ex diputado Pablo Gómez; el subsecretario Alejandro Encinas, y el presidente de la Mesa directiva del Congreso capitalino, Héctor Díaz-Polanco, entre otros.