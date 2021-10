La Gualdra 499 / Río de palabras

Me vi desde lejos, como desde fuera de mí. Vi cómo me seguías, pensé que no era conmigo la cosa, tanta gente pasa por la calle, más a esa hora. Porque no era tarde, me vi caminar con desenfado con el suéter amarrado a la cintura a pleno mediodía, salía de la escuela. Tal vez iría pensando en qué habría para la comida o en lo que compraría en la tienda al llegar por el refresco, iba pensativa. Tal vez pensaba en otra cosa, en la carta que le envié a Pablo, en qué me contestaría, me gustaba mucho, ese día en que me vi, recuerdo que me animé a acercarme, le di una carta y salí toda apenada cuando sus compañeros de salón comenzaron a gritarnos. Sí, tal vez pensaba en eso cuando me vi, cuando te vi de pronto acercarte, bajarte del carro, subirme a la fuerza. Entonces me vi desconcertada, llorando, no pude gritar… no pude, me vi llorar sin lágrimas con los ojos aterrados. Vi cómo dudaste en dejarme en la esquina, cómo de pronto te entró una especie de arrepentimiento, el cual no escuchaste. Vi cuando me llevaste a la bodega, cuando me pusiste la camiseta enredada en la boca. Vi cuando me desmayé, cuando desperté desconcertada con la ropa deshecha, con la piel mallugada. Te vi huir, dejarme sola. Vi cuando pensaste las cosas y decidiste regresar a borrar tus huellas. Me vi aterrada al escuchar que otra vez llegabas, cuando diste el golpe que acabó con el dolor. Te vi fingir arrepentimiento. No quise ver a mis padres cuando me encontraron ni cuando en la escuela todos supieron lo que había pasado. No quise volver a ver, pero ahora no puedo evitarlo, porque la veo a ella y te veo que la estás siguiendo.

