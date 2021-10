Reforma eléctrica incluye transición energética y orden en sector: AMLO

Ciudad de México. La iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica incluye una transición a energías limpias, pero sobre todo poner orden en el sector, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa matutina anunció un proyecto para generar energía solar y, después de exponer algunos otros factores al respecto, sostuvo que el gobierno muestra con hechos su compromiso con el medio ambiente.

“Cuando se habla de cambio climático, nosotros estamos actuando de manera responsable”, aseveró.

Dijo que ello no es porque se lo exijan los organismos internacionales, porque también ahí hay mucha hipocresía porque permiten a las grandes potencias que se produzca cada vez más petróleo y energía eléctrica con combustibles, con carbón, pero a la vez emiten un discurso “con una palabrita muy usada ahora en el discurso mundial: resilente”.

Afortunadamente, sostuvo el mandatario, poco a poco se va entendiendo que actuamos con hechos.

En los ejemplos destacó que no se ha dado una sola concesión minera; al contrario, se han recuperado terrenos e impuestos en ese sector.

Además, se mantienen límites de dos millones de barriles diarios de petróleo crudo, distinto a los 3.4 millones que se sacaron en 2004, con lo cual exprimieron, precipitaron el campo de Cantarel, el yacimiento más grande del mundo, lo agotaron, lo achicaron.

“Ahí no había ambientalistas”, ironizó López Obrador.

Hoy se extrae la mitad, 1.7 millones, agregó.

Subrayó que en materia de hidrocarburos, producto de la reforma del sexenio pasado, solo hubo especulación, no inversión, aun cuando dieron 110 contratos, pero que solo generan 20 mil barriles diarios por lo tanto fue un engaño, remarcó.

Pidió revisar cuántas concesiones entregaron los gobiernos en materia de concesiones mineras.

Al inicio de la conferencia dijo que quienes se oponen a la reforma constitucional en materia eléctrica son los beneficiarios del modelo actual.

Ahora, indicó, “tenemos que garantizar que no aumente el precio de la luz y que el litio sea para los mexicanos y que se produzcan energías limpias y lo podemos lograr con las plantas y con la energía solar”.

Dijo que hay un parque proyectado para Peñasco, a fin de colocar paneles en 2 mil hectáreas “y lo podemos hacer para cumplir con los acuerdos internacionales.

En la reforma -agregó- se propone el que tengamos energía eléctrica, que no haya apagones, que se garantice el servicio a todos los usuarios.

Segundo, que no aumenten los precios; tercero, fortalecer la CFE y haciendo a un lado las empresas que solo son movidas con afán de lucro e hicieron jugosos negocios, actos de corrupción permitidos por gobiernos neoliberales, al grado que ex funcionarios, el ex presidente Calderón terminaron como empleados de Iberdrola.

Esta reforma constitucional incluye también el que el litio, mineral estratégico, sea propiedad de la nación, que no pueda entregarse contratos ni concesiones a particulares y mucho menos a extranjeros.

De eso depende el desarrollo futuro para las nuevas generaciones, destacó.

Y otra cuestión que contempla la iniciativa, dijo, es la transición energética.

“En efecto, el que se vayan utilizando cada vez más energías limpias y que garanticemos esa transición de manera ordenada.

“Pero no como un parapeto para beneficiar a hombres de negocios, para decirlo amablemente, pero en realidad son delincuentes de cuello blanco, saqueadores, que engañaron con lo de las energías limpias para hacer negocios sucios”.

Puso como ejemplo los subsidios recibidos por la energía eólica en el Istmo, sin pagar transmisión, a cada torre le ponemos el nombre de Oxxo, de Bimbo y pagamos tres veces menos de lo que paga una familia.

“Eso fue lo que hicieron y se abandonó a las hidroeléctricas; es más, no se contemplaron como energía limpia.

“Imagínense eso, que la energía que se produce con agua no es energía limpia. Entonces, la iniciativa es que se considere a las hidroeléctricas como energía limpia.

Recordó que su gobierno está invirtiendo para modernizar 14 hidroeléctricas.

Dijo que incluso sin la modernización, solo despachando esa energía, no prohibiendo a la CFE subir la energía de las hidroeléctricas, que no tengan solo una o dos turbinas trabajando, hay cuatro empresas con posibilidad de generar energía eléctrica en Nayarit.

Y lo mismo con las presas del Grijalva, las cuales deben estar trabajando actualmente apenas con una o dos (de seis).