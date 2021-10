Asiste un gran número de personas a jornada de vacunación para rezagados

Todos los asistentes se mantuvieron en su lugar, haciendo uso de sombrillas, bancos y otras cosas para resguardarse del sol y descansar durante el tiempo de espera FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Se dieron cita desde aproximadamente las 6 horas para recibir el biológico contra el Covid

■ En esta ocasión recibieron la dosis única de la vacuna Cansino, pero el proceso continuará

A pesar de que la jornada de vacunación no dio inicio hasta pasadas las 8 horas de la mañana, personas de todas las edades y de diferentes municipios y comunidades del estado se dieron cita desde aproximadamente las 6 horas para recibir la protección biológica contra el Covid-19.

Pasado el mediodía, las filas llegaban más allá de avenida Universidad y daban vuelta al estadio y Multiforo, pero a pesar del fuerte sol, las personas se mantuvieron firmes para esperar su turno de recibir la dosis única de la vacuna Cansino y tener protección contra el virus que afectó al mundo entero.

La señora Norma González mencionó que ella se encontraba esperando su turno desde las 8 de la mañana y sin importar cuántas horas tuviera que pasar ahí, estaba decidida a ser vacunada, ya que cuando fue su turno, ella padecía Covid y no pudo recibirla, pero está consciente de la importancia de tomar estas medidas, ya que incluso ha perdido seres queridos ante este virus y quiere que la pandemia pueda llegar a su fin definitivo.

El ambiente entre los que esperaban era tenso, ya que no habían recibido ningún tipo de información en todas las horas que habían pasado en la fila, más allá de la indicación sobre el lugar de espera de las mujeres embarazadas y de personas de la tercera edad, pero todos se mantuvieron en su lugar, haciendo uso de sombrillas, bancos y otras cosas para resguardarse del sol y descansar durante el tiempo de espera.

Luis Fernando Díaz Chávez, quien iba acompañado de algunos compañeros de trabajo que habían pospuesto asistir a vacunarse anteriormente, cuando tendrían que haberlo hecho, mencionó que sin importar que no se pudiera vacunar este martes, buscaría la manera de hacerlo en otro momento, ya que es una responsabilidad que tienen todas las personas para terminar con esta situación.

Joven quería vacunarse

desde hace meses,

pero no tenía los 18 años

cumplidos hasta ahora

Pasadas las 16 horas, cuando se supone habría tenido que terminar la jornada de vacunación para rezagados, la Delegación de Programas para el Desarrollo de Zacatecas anunció que no sólo se continuaría la vacunación hasta aplicarla a todos quienes ya estaban formados, sino que este proceso continuaría durante el miércoles 13 y jueves 14 de octubre, para garantizar que la mayor cantidad de zacatecanos pudieran recibir el biológico.

Juvencio López, quien esperaba sentado en su propio banco, mencionó que cada día se vuelve más esencial estar vacunado, porque- específicamente en su caso- se está comenzando a pedir para poder trabajar e incluso para viajar, por lo que, aunque no es especialmente adepto de este tipo de procesos médicos, decidió asistir y formarse para recibir la vacuna.

En un escenario distinto, Adriana López dijo que quería vacunarse desde hace meses, pero no le había sido posible por no tener los 18 años cumplidos, pero ahora que ya los tiene y que tiene su credencial de elector, decidió asistir para que se le aplique y así ayudar a que la situación atenué, porque a pesar de que la vacuna no es para inmunizar a las personas ante el virus, ayuda a que sea más difícil contagiarse y de esta manera evitar que los contagios sigan aumentando.

Sandra Luz Moctezuma, quien iba acompañando a su hijo para que se vacunara, dijo que el proceso estaba siendo muy lento y había muy poca organización, lo cual podría deberse al exceso de personas que asistieron y que, quizá no se esperaba, pero ninguno de los servidores de la nación o personal médico pudo comentar al respecto, asegurando que no tenían permitido hablar con medios de comunicación sobre ningún tema.