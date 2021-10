Descarta FGR que Lozoya haya violado medidas cautelares

Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que el juez de control del Reclusorio Norte que lleva el caso contra el ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, no ha reportado ninguna infracción en las medidas cautelares que se le impusieron al ex funcionario.

En una tarjeta informativa, la fiscalía explicó que el ex funcionario se adhirió a un criterio de oportunidad, con base en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que le ha permitido seguir su proceso en libertad.

Añadió que el juicio contra Lozoya Austin sigue sus tiempos y será hasta el próximo 3 de noviembre cuando termine el plazo para aportar nuevas pruebas.

La FGR sostuvo que “los procesos en contra del acusado y de quienes recibieron los sobornos continuarán con la transparencia que se ha llevado en este caso y que fue dada a conocer públicamente a todos los medios por esta Fiscalía, el 6 de enero de 2021”.

En respuesta a los cuestionamientos desatados por la divulgación de fotografías donde se ve a Lozoya Austin comiendo en un restaurante de lujo, la fiscalía recordó que el ex funcionario solicitó el criterio de oportunidad, ofreciendo denunciar a sus cómplices y encubridores, a cambio de obtener beneficios que le permitieran eventualmente obtener una menor sentencia.

La FGR señaló que las pruebas aportadas por Lozoya han permitido “judicializar a un primer grupo de legisladores que recibieron sobornos millonarios para votar en favor de las pretensiones de Odebrecht.”