Si no hay reforma no habrá concesiones de litio, advierte AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador advirtió hoy que la posesión, exploración y explotación del litio en México solo corresponderá a la nación, incluso si el Congreso rechazara la iniciativa en la materia, en un “acto de traición a la patria”.

“Adelanto, para que no se hagan ilusiones con el litio. Si hay un acto de traición a la patria y no se aprueba, el litio está en manos de la nación, y de cualquier manera vamos a negar cualquier solicitud de concesión de litio, y tenemos facultades para hacerlo. Lo que queremos es que quede en manos de la nación”, señaló en la conferencia matutina.

A esa posición sumó la determinación de revisar si al día de hoy existen trabajos de exploración y extracción de las ocho empresas que ya tienen concesiones desde el sexenio pasado.

“Yo di la instrucción que no se autorice ninguna concesión”, añadió. Al revirarle con una pregunta sobre acciones legales de la iniciativa privada, replicó que “entonces tenemos que ir a tribunales. Tenemos que defender nuestros recursos naturales.”

El mandatario recordó que Lázaro Cárdenas aducía que aquel que entrega lo recursos naturales de la nación incurre en traición a la patria.

“Ya no me pertenezco”

También respondió a la pregunta sobre la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral investigue a su hermano Pío López Obrador, a raíz de haber recibido dinero a manos de David León, operador del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello y ex titular de Protección Civil federal en el actual sexenio.

“Lo de mi hermano ha quedado muy claro, y manifiesto que yo no protejo a nadie, yo llegué aquí para encabezar una transformación. Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia. Yo no me pertenezco.

“Ofrezco una disculpa si denuncio los actos de corrupción. Y puedo decir que ya no hay corrupción arriba, y vamos a seguir limpiando de corrupción de arriba para abajo”.