Nombra David Monreal a Ignacio Sánchez González como director del Issstezac

David Monreal Ávila tomó protesta a José Ignacio Sánchez González FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Tiene usted todo un reto y un desafío con Zacatecas y con la historia, le advirtió el mandatario

■ Le entregó una investigación de la ASE que considera múltiples irregularidades en el Instituto y, en consecuencia, le pidió inicie la revisión puntual

■ Iniciará el pago de las pensiones más modestas y hasta donde alcance el recurso; no se cubrirán las de más de 60 mil pesos, por el contrario, se van a revisar

■ También se analizará la nómina de mil 200 trabajadores y desaparecerán los altos salarios

El gobernador David Monreal Ávila nombró a José Ignacio Sánchez González como director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), como parte de la búsqueda de soluciones de fondo a la crisis financiera heredada, y en un paso más a la transformación de Zacatecas, se informó en un comunicado.

“Tiene usted todo un reto y un desafío con Zacatecas y con la historia”, le dijo el mandatario a Sánchez González al tomarle protesta esta noche e instruirlo a revisar puntualmente las finanzas del instituto de pensiones que, enfatizó, están en quiebra por malos manejos en pasados gobiernos.

Monreal Ávila entregó al director un trabajo de investigación que solicitó a la Auditoría Superior del Estado (ASE), en el que se contemplan múltiples irregularidades y el comportamiento del que ha sido objeto el Issstezac, a fin de que inicie la revisión puntual del funcionamiento y trabajo del instituto.

“Con este nombramiento se da paso al origen y al inicio de la solución a un grave problema, quizás uno de los dos más delicados del estado: uno es la nómina magisterial, dos el quebranto, la quiebra que padece el Issstezac”, enfatizó el gobernador.

Acto seguido, instruyó a Sánchez González a que, a partir de este jueves 7 de octubre, inicie con el pago de las pensiones y recomendó que se vaya de menos a más; es decir, comenzar con las más modestas que van de los 4 mil a los 12 mil pesos mensuales y hasta donde alcance el dinero.

Un segundo pago sería a las pensiones que están entre los 13 mil y los 20 mil pesos, seguirían las de 21 mil a 30 mil, después las de 31 mil a 40 mil pesos y, si la bolsa de recursos alcanza se erogará hasta las de 50 mil pesos; no obstante, el gobernador advirtió que no se va a pagar ni una sola pensión que esté más allá de los 60 mil pesos. Dijo que se van a revisar esos casos, porque han detectado irregularidades y no es justo que paguen los más por lo menos.

“No se vale que se esté destinando la cuota del trabajador activo para el pasivo, pero en la desigualdad y en el exceso; por eso, estoy ordenando que se pague lo justo, lo correcto y que revisemos; vamos a llegar a un acuerdo si es de su interés y si no, pues vamos a ver cómo se va a dar; no se paga por una sencilla razón, porque está quebrado el sistema de pensiones”.

De igual manera, David Monreal informó que va a trasparentar a las y los zacatecanos cuánto se aporta al sistema de pensiones por concepto de la cuota obrero-patronal, cuánto se paga de pensiones y de esa forma poder empezar a ordenar al instituto.

También solicitó a Ignacio Sánchez que haga una revisión profunda de los trabajadores del Issstezac, toda vez que, dijo, no se puede sostener una nómina de mil 200 empleos; de igual manera, hacer lo propio con el tabulador, pues no es posible continuar con salarios de funcionarios que ganan más que el gobernador y los secretarios de estado, “nada lo justifica, si lo tienen quebrado”.

Un apartado más que el gobernador encomendó al funcionario revisar, junto con los integrantes de la Junta de Gobierno, es la parte empresarial o la llamada reserva técnica.

“A grandes males, grandes remedios; por eso, le quiero pedir a la clase trabajadora que tenga confianza; sé que les han lastimado, les duele, pero quisiera que identifiquen donde está el problema”, finalizó.