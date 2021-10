Pago a jubilados y pensionados del Issstezac no ha sido posible porque el estado está en quiebra: Monreal

El gobernador David Monreal Ávila FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Expuso que en días pasados se lograron 170 mdp extraordinarios para el pago de la nómina magisterial

■ Afirma que seguirá acompañando al magisterio, a los jubilados, pensionados y a los trabajadores del instituto, a fin de que la situación sea resuelta en la brevedad posible

El gobernador David Monreal Ávila informó que el pago a jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) no ha sido posible porque “el estado está en quiebra” y no hay recursos para ello, pero se comprometió a acompañarlos de la misma manera en que lo hizo con los trabajadores en activo, a quienes se les pudo dispersar el salario desde el viernes pasado.

Comentó que, como muestra de su compromiso con la educación y como resultado de una ardua gestión, en días pasados se lograron 170 millones de pesos extraordinarios para el pago de la nómina magisterial; sin embargo, no está resuelto el problema porque “dejaron a Zacatecas en la quiebra y endeudado”.

En ese sentido, manifestó que seguirá acompañando al magisterio, a los jubilados, pensionados y a los trabajadores del instituto, a fin de que la situación sea resuelta en la brevedad posible

Recordó que el sistema de pensiones está en quiebra por malos manejos de gobiernos anteriores, pero informó que ya trabaja en acciones que permitan devengar los pagos pendientes con las cuotas y aportaciones que llegan a las arcas del Issstezac, a la vez que plantea transparentar y sancionar a los responsables de la crisis financiera.

Además, Monreal Ávila indicó que aún está pendiente el salario de un sector de la burocracia, porque no se les ha pagado esta quincena a altos mandos, incluido el gobernador, hasta que haya las posibilidades para ello.

Pidió comprensión y paciencia, porque “no es que no quiera pagar, sino que no hay dinero en la tesorería”. Asimismo, comentó que revisará el tema de los bonos de productividad que se daban a algunos trabajadores de gobierno, porque “Zacatecas no merece que lo hayan saqueado de esa manera”.

En otro tema, dio a conocer que su gobierno iniciará con la judicialización de diversos expedientes, por irregularidades encontradas en pasadas administraciones estatales, ya que estas han provocado el saqueo financiero en Zacatecas.

Detalló que, producto de una revisión exhaustiva, detectó que Gobierno del Estado heredó subcontratos irregulares por 60 millones de pesos, así como contratos con presuntos proveedores fantasmas; es decir, que no estaban inscritos en el Padrón de Proveedores y Contratistas y cuyo monto asciende a 97 millones de pesos.

De igual manera, Monreal Ávila expuso que se han detectado 22 mil 117 artículos comprados por el gobierno en 2007, 2009, 2011, 2013 y 2015 que no fueron entregados a beneficiarios y se adquirieron violando las reglas de operación, entre ellos camionetas, carros, licuadoras, planchas, refrigeradores, entre otros.

“Ojalá no haya sido tarde, pero de cualquier manera lo voy a socializar, porque no se vale que ahora se enfrente esta crisis y los responsables anden en el extranjero y las calles como si nada; se tiene que saber del daño que causaron a este estado”, expresó.

Por último, informó que en el estado será fortalecido el programa “La Escuela Es Nuestra” (LEEN), en el que Gobierno estatal aportará hasta 80 millones de pesos, monto que se duplicará por el gobierno federal para la construcción de domos, nuevas aulas, bibliotecas, cachas, baños y otros espacios que los padres de familia definan.

Señaló que, con este programa, en escuelas de 0 a 50 alumnos se otorgarán 150 mil pesos; en las de 51 a 150 alumnos, 200 mil pesos; y en las de más de 150 se dan 500 mil pesos en una sola exhibición.

Agregó que, a la fecha, este programa ha beneficiado a alrededor de mil escuelas, con un universo de 60 mil alumnas y alumnos en el estado; y cuyas obras están en proceso y en total se han entregado 256 millones de pesos para mejoramiento escolar.

Anunció que ya prepara un programa para beneficiar con uniformes escolares gratuitos a las niñas y niños de las escuelas de la entidad.

Refirió que apoyará a los más necesitados y de comunidades rurales, a quienes les va a entregar sus uniformes que consistirán en playera, suéter, falda, pantalón y se hará el esfuerzo de dotarlos de “zapatitos”.