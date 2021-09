Crean en el Senado nuevo grupo parlamentario

Ciudad de México. Los senadores Germán Martínez Cázares, Gustavo Madero Muñoz, Nancy de la Sierra, Alejandra León Gastélum y Emilio Álvarez Icaza notificaron esta tarde al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), Ricardo Monreal, que han decido conformar un grupo parlamentario plural.

En la misiva que esta tarde fue entregada en la reunión de la JUCOPO por Martínez Cázares, hasta hoy senador por Morena, los legisladores refieren que su bancada estará integrada por senadores de distintos grupos parlamentarios y sin grupo, que en ejercicio “de nuestra independencia, buscamos desempeñarnos de manera libre de cualquier información”.

Los legisladores subrayan en esa misiva que “conscientes de que la gran mayoría de la ciudadanía en México, no se siente bien representada, es que el Grupo Parlamentario Plural buscará con su conformación mantener en el Senado sus aspiraciones y sentimientos, buscar el diálogo como herramienta para resolver la diferencias, que no confronte esterilmente a la sociedad mexicana y sobre todo, aporte a que el país sea un terreno donde reine la igualad sin privilegios indebidos para nadie. Advertimos que no aspiramos a falsos protagonismo, somos mexicanas y mexicanos dispuesto a a hacer política “una buena política animada por la verdad el encuentro con el otro y motivado por el servicio a los más vulnerables”.

Los legisladores, que hasta este día pertenecían a Morena, al PAN, dos al PT y uno de ellos era independiente, insisten que es su decisión “constituirnos como grupo parlamentario plural, tal y como lo prevé el artículo 71 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”.