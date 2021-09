Ex gobernador Alejandro Tello tendrá que ofrecer una disculpa pública a la periodista Liliana Gutiérrez

Imagen tomada del Facebook de la ex conductora de Tv Azteca Zacatecas

Esto, a raíz de los señalamientos hechos en su contra en 2019, de acuerdo con la CDHEZ

Dicha recomendación, sin embargo, fue emitida un día antes de que Tello Cristerna dejara el cargo

El ex gobernador del estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, tendrá que ofrecer una disculpa pública a la periodista Liliana Gutiérrez Méndez, ex conductora de Tv Azteca Zacatecas, luego de los señalamientos hechos en su contra en 2019, determinó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) al emitir una recomendación; no obstante, ésta se acaba de hacer pública un día antes de que Tello Cristerna dejara el cargo.

Fue a través de sus redes sociales que la periodista dio a conocer la resolución, sin embargo, lamentó que ésta haya llegado un día antes de que el ex mandatario dejara el cargo: “Pareciera muy a modo, que la resolución correspondiente se hubiera emitido hasta que la autoridad involucrada se va; desconozco si es que el ahora ex mandatario cabeza del poder ejecutivo estatal en Zacatecas, vaya a cumplimentar con dicha recomendación”, dijo en su publicación.