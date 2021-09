La derecha es una sola, dice López Obrador

“Ojalá venga más el señor (Santiago) Abascal (dirigente del partido) para que siga él hablando y diciendo lo que otros callan, aunque piensen lo mismo”, añadió.

No afecta en nada eso, dijo el presidente en la conferencia matutina.

“Y no funciona toda esa campaña, toda esa guerra sucia, y también no hay diferencia, insisto, conceptualmente se piensa de que Vox es ultraderecha, que es un partido extremista, pro fascismo, franquista, defensor de la monarquía. Bueno pues todo eso es la derecha, no es que sea ultra, el único matiz es que ellos lo dicen, se asumen abiertamente y los otros callan, son hipócritas. Yo no veo distinción”.

Decía Melchor Ocampo, de los que se autonombraban moderados, ‘no son más que conservadores más despiertos’ o sea, más hipócritas; no son tan francos, pero es lo mismo, no les veo la diferencia.

Por eso, dijo el presidente López Obrador, cuando dijo la señora Lily Téllez (senadora postulada por Morena pero ahora de la bancada del PAN) ‘ya no quiero equivocarme porque estuve con Andrés Manuel y es un extremo, y estuve con Abascal, y es otro extremo y yo quiero estar en el centro’ , pues yo pensé – añadió el mandatario- que está bien porque no hay en épocas de transformación justo medio, son tiempos de definiciones.

Entonces, sí son dos agrupamientos nada más: liberales y conservadores, no hay más. Y así ha sido toda la historia; se ha ido agregando socialismo, comunismo, fascismo, neoliberalismo, pero los troncos, las corrientes principales es conservadurismo, liberalismo. Eso es, no hay otra cosa.

Bienvenidos lo de Fox, digo, Vox, expresó.