Sentadas, las bases de la transformación en el país: Andrés Manuel López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su Tercer Informe de Gobierno en el Salón de Homenajes del recinto dedicado a Benito Juárez en Palacio Nacional ■ foto: la jornada

■ Resaltó los programas sociales que ya se encuentran inscritos en la ley

■ “En el último año se ha cumplido con uno de los grandes objetivos de política exterior de mi gobierno: recuperar el liderazgo en América Latina”

■ Al presentar un balance en materia económica, dijo que las cuentas son como para decirle a los neoliberales: “tengan para que aprendan”

Con el transcurrir de tres años de gobierno, “lo más importante es que ya están sentadas las bases de la transformación de México”, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el Salón de Homenajes del recinto dedicado al presidente Benito Juárez en Palacio Nacional, López Obrador describió un amplio catálogo de las acciones y decisiones que su administración emprendió desde el primero de diciembre de 2018.

El mandatario habló ante 40 invitados, entre ellos su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra -cuya renuncia al cargo está por concretarse-, y los integrantes de su gabinete legal y ampliado. El trasfondo era la réplica del retrato del benemérito, elaborado por Tiburcio Sánchez y cuyo original fue cedido el sexenio pasado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El presidente ponderó un hecho: “Todos los adultos mayores van a recibir el doble de lo que se les entrega en la actualidad. Una pareja de ancianos honorables -en enero de 2022- van a tener ingresos suficientes para su alimentación”.

Durante el mensaje presidencial, que se extendió 55 minutos, y que fue interrumpido en ocho oportunidades con aplausos desde el sillerío, el tabasqueño resaltó los programas sociales que ya se encuentran inscritos en la ley. “Ya se elevaron a rango constitucional y serán de observancia absoluta para quien esté en el gobierno”.

También se refirió a la acción violenta de elementos del Instituto Nacional de Migración -grabados cuando golpeaban a un migrante haitiano-, como “un caso de excepción” y agregó que esos dos funcionarios ya fueron cesados “y no habrá contemplaciones”.

Liderazgo en AL

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el último año se ha cumplido con uno de los grandes objetivos de política exterior de su gobierno: recuperar el liderazgo en América Latina.

“Hoy, México ha vuelto a ser un referente en temas clave para la región, como el migratorio y la atención a la pandemia del Covid-19”, afirma en su Tercer Informe de Gobierno 2020-2021.

En el apartado de Política Exterior, el mandatario señaló que, desde la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), México impulsó una agenda solidaria en el contexto de la crisis sanitaria del Covid-19.

Dicha agenda incluyó poner a disposición de los países de América Latina y el Caribe materiales y equipo médico, como ventiladores mecánicos mexicanos, así como la fabricación, con el apoyo de la Fundación Slim y los laboratorios Liomont, de la sustancia activa de la vacuna AstraZeneca en México y Argentina para su distribución en América Latina.

El periodo entre septiembre de 2020 y agosto de 2021 estuvo marcado por la colaboración regional y global para hacer frente a la pandemia, señala.

Con Estados Unidos y Canadá, se subraya en el informe, México trabajó en una agenda trilateral común enfocada en la protección y avance de los derechos humanos; el avance en asuntos de cooperación económica; la atención a las causas estructurales de la migración; el impulso internacional de los derechos laborales en el marco del Tratado México-Estados Unidos de AméricaCanadá (T-MEC); la responsabilidad compartida en temas de seguridad; el establecimiento de una nueva estrategia de seguridad enfocada en la cooperación en materia de política de drogas con perspectiva de salud pública; las acciones para detener el tráco ilícito de armas de fuego; y el fortalecimiento de la Política Exterior Feminista de México.

En este periodo, México fortaleció sus relaciones con los países de África y Medio Oriente, Asia Central, Asia Pacíco y Europa.

México expresó la necesidad de fortalecer el mecanismo de distribución de vacunas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, en conjunto con los países socios de MIKTA (grupo integrado por Australia, Indonesia, la República de Corea, Turquía y México), se subrayó la importancia de lograr un acceso equitativo a equipos e insumos médicos, así como a medicinas, tratamientos y vacunas.

El país, indica el informe, ha guiado su membresía no permanente en el Consejo de Seguridad durante 2021-2022 en total apego a sus principios constitucionales de política exterior y la observancia del derecho internacional. Asimismo, en dicho foro se ha promovido el diálogo y la cooperación para prevenir conflictos y encontrar soluciones pacíficas, duraderas y equilibradas a los retos a la paz y la seguridad.

“Tengan para que aprendan”

Al presentar un balance en materia económica, Andrés Manuel López Obrador dijo que las cuentas son como para decirle a los neoliberales: “tengan para que aprendan”.

“Aprovecho para recapitular: récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México, está como para decir a los cuatro vientos, presumir”, dijo al tiempo que los asistentes brindaron un aplauso.

Al inicio subrayó que la economía crece y los sectores están en franca recuperación sin acudir a mayor deuda pública, al tiempo que se estabiliza la inflación.

Hizo un recuento de los principales indicadores y destacó la previsión del crecimiento de la economía para el año en curso, de alrededor de 6 por ciento.

En el campo, dijo, se está produciendo sin limitaciones. El año pasado la producción agropecuaria aumentó 2 por ciento y esa misma tendencia se registra en lo que va de 2021.

“El sector industrial está en franca recuperación, al igual que el comercio, el turismo, el sector restaurantero, la aviación y otros servicios, casi todos los pronósticos coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6 por ciento, la inversión extranjera en el primer semestre fue de 18 mil 433 millones de dólares, 2.6 por ciento mayor a la registrada en el mismo periodo del año pasado y la mejor en la historia del país”, indicó.

“No hemos contratado deuda pública adicional, el peso no se ha devaluado durante los dos años y nueve meses en el sexenio, como no había sucedido en tres décadas, y el salario mínimo ha aumentado en términos reales en 44 por ciento, algo que no había ocurrido en más de 30 años”.

Reiteró que cuando llegó al gobierno un salario mínimo alcanzaba para comprar 5.8 kilogramos de tortilla y ahora, a pesar de la inflación, permite adquirir 7.7, es decir, casi dos kilos más.

Además, destacó, no hemos aumentado en términos reales los precios de las gasolinas, el diesel y la electricidad; el gas ha subido un poco por encima de la inflación, pero pronto vamos a corregir ese aumento.

“Ya lo estamos haciendo, pues ya iniciamos la venta a precios justos de cilindros del gas bienestar”, dijo.

Desde que llegamos al gobierno a la fecha, añadió, el índice de la Bolsa de Valores ha crecido 28 por ciento, como nunca en su historia.

“La inflación, aunque recientemente aumentó, ya se mantiene estable; se ha reducido 3.5 por ciento la tasa de interés que fija el Banco de México y si esa institución tenía a fines de la administración pasada reservas por 173 mil 775 millones de dólares, actualmente ascienden a 205 mil 391 millones de dólares, lo que significa un aumento de 18 por ciento, un máximo histórico, más de 30 mil millones de dólares”.

Y también es satisfactorio informar que posterior a la pandemia se han creado un millón 202 mil 691 empleos, y sólo faltan 192 mil 713 para recuperar a los asegurados que había en el Seguro Social antes de la crisis sanitaria y que sumaban 20 millones 613 mil trabajadores, un objetivo que alcanzaremos en los próximos dos meses, afirmó.

Gobernabilidad y paz social

“Lo más importante es que la pandemia no desembocó en una crisis de consumo, gracias a las remesas y a los apoyos de los programas de Bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba, de los más pobres hacia la cúpula de la pirámide poblacional”.

Se ha podido evitar la falta de alimentos y otros bienes de primera necesidad; las tiendas departamentales han incrementado sus ventas en 34 por ciento de enero a agosto de 2021, respecto al mismo periodo del año anterior.

No se han registrado saqueos a negocios ni actos de vandalismo o desesperación por hambre o desatención.

“Hay gobernabilidad y paz social en el país”, sostuvo.

Por otro lado dijo que se han entregado poco más de 11 mil apoyos para la construcción y mejoramiento de las viviendas, con una inversión adicional de 280 mil millones de pesos.

Remesas, 18% más

En estos últimos tiempos han crecido como nunca las aportaciones que realizan las aportaciones de los paisanos migrantes a sus familiares en México, dijo López Obrador.

El año pasado las remesas se elevaron a 40 mil 600 millones de dólares. Y este año estimamos que de acuerdo al comportamiento hasta el día de hoy que superarán los 48 mil millones de dólares, es decir, 18 por ciento más.

Hoy acaba de dar a conocer el Banco de México que las remesas de julio alcanzaron los 4 mil 540 millones de dólares, cifras sin precedente mensual.

Subrayó que remesas más los recursos por programas sociales es la esencia de su gobierno para enfrentar la crisis.