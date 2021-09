Logramos reducir la deuda pública, disciplina financiera y optimizar el gasto: Salvador Estrada

Salvador Estrada emitió un mensaje por el tercer informe de gobierno del ayuntamiento de Zacatecas ■ fotos: cortesía

■ “Durante la pandemia se realizaron acciones para prevenir y atender los efectos”

■ “No podemos dejar de lado las más de 100 audiencias públicas del programa ‘Martes con tu Alcalde’, con las que pudimos atender más de 20 mil solicitudes de la ciudadanía”

■ Se realizaron 65 Jornadas Voluntarias de Limpieza para dignificar los espacios

■ El ayuntamiento fue pionero en diversos temas, como ser el primer municipio en celebrar matrimonios igualitarios sin necesidad de un amparo

La reducción de la deuda pública, la disciplina financiera y la optimización del gasto; las acciones contra el Covid-19; las más de 100 audiencias públicas; las políticas progresistas e incluyentes como los matrimonios igualitarios; la unidad policiaca “Mujer Segura” y la Policía Ambiental, fueron algunos de los logros que el alcalde capitalino, Salvador Estrada González, destacó ante regidores y ciudadanos como parte de su mensaje por el tercer informe de gobierno del ayuntamiento de Zacatecas.

“No es gratuito que Platón considerara al filósofo como el gobernante ideal. Una encomienda así requiere virtudes como la templanza, la justicia y la bondad, pero principalmente la habilidad para debatir, para conciliar, para llegar a consensos y enriquecer la pluralidad en la unidad. Tal vez mi llegada a este Honorable ayuntamiento de Zacatecas llegó en momento oportuno, para lograr los acuerdos necesarios que nos permitieran avanzar hacia las metas que nos propusimos un 15 de septiembre del 2018: aspirar a convertirnos en un municipio moderno, eficiente, transparente, honesto, incluyente, con sentido humano y cercano a la gente”, dijo al iniciar su mensaje.

Estrada González recordó que recibieron un municipio con finanzas comprometidas, que además enfrentaron recortes presupuestales y que sufrieron, además, un impacto por la pandemia de Covid-19 que tocó prácticamente a la mitad de la administración. Sin embargo, dijo, desde el primer momento se asumió el compromiso de aplicar la austeridad republicana que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador, y sus principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

En ese sentido, el edil refirió que Zacatecas fue el municipio que más redujo su deuda pública, de 113.7 millones a 75.9 millones de pesos, que aunado a la disciplina financiera y la optimización del gasto público, le permitió mejorar la calificación crediticia del municipio. “La nueva administración recibirá un municipio con finanzas más sanas y con mejores condiciones para emprender sus proyectos”, aseveró.

Durante la pandemia, destacó, se realizaron acciones para prevenir y atender los efectos, entre capacitaciones, entrega de cubrebocas e insumos de limpieza, la Ruta Blanca por la Salud, la supervisión de negocios para que aplicaran las medidas sanitarias, sin olvidar las acciones de desinfección de zonas hospitalarias y espacios públicos.

“No podemos dejar de lado las más de 100 audiencias públicas del programa ‘Martes con tu Alcalde’, con las que pudimos atender personalmente más de 20 mil solicitudes de la ciudadanía; las 65 Jornadas Voluntarias de Limpieza para dignificar los espacios públicos; la rehabilitación de lámparas con el programa ‘Iluminando la Joya de la Corona’; el programa permanente de bacheo; las 35 Marchas Exploratorias por la Seguridad, o los paquetes alimentarios con los que beneficiamos a 60 mil familias, muchas con el apoyo del Banco de Alimentos de Zacatecas; sin olvidar las más de 250 obras realizadas en este periodo, entre pavimentaciones, rehabilitación de calles, redes eléctricas, de agua potable y drenaje, mantenimiento de espacios públicos, construcción de canchas, domos y gimnasios al aire libre, entre muchas otras obras que mejoraron la calidad de vida de las familias”.

Además, en estos tres años, expuso Estrada González, el ayuntamiento también fue pionero en diversos temas, como ser el primer municipio en celebrar matrimonios igualitarios sin necesidad de un amparo; el apoyo a personas para rectificar su acta de nacimiento por cambio de identidad de género; la creación de la Unidad de Policía “Mujer Segura” para proteger a mujeres víctimas de violencia; la Policía Ambiental, primera en su tipo en el estado para vigilar la aplicación de leyes y reglamentos sobre ecología, medio ambiente y protección y bienestar animal; y la aprobación de la Norma Técnico Ecológica Municipal 002 para prohibir el uso de bolsas de plástico, popotes y contenedores de unicel.

Estas y muchas otras acciones, resaltó, han permitido estar a la vanguardia y colocar a Zacatecas como punta de lanza en el estado y el país, por lo que espera que en la siguiente administración que encabezará Jorge Miranda Castro, se les dé continuidad y se fortalezca dado los buenos resultados y el impacto positivo entre la ciudadanía.

“En tres años hemos dado resultados con mucho esfuerzo, con espíritu de servicio y con la motivación de abrir paso a la transformación de Zacatecas, con una sociedad más justa e igualitaria, progresista, democrática e incluyente. No ha sido fácil, y ningún esfuerzo será suficiente. Zacatecas es un municipio de grandes retos y que hoy, más que nunca, requiere de la colaboración de todas y todos nosotros”.

“Por nuestra parte, queda la satisfacción del deber cumplido, velando por el bienestar de las familias, brindándole una respuesta oportuna a sus necesidades, con servicios públicos de calidad y una atención cálida y eficaz. Ya lo decía el gran filósofo Platón: ‘Las buenas acciones nos dan fuerza e inspiran buenas acciones en otros’. Y cuando estas acciones provienen de sus gobiernos, tenemos sociedades más justas. Yo les invito a que apliquemos este principio en nuestra vida cotidiana, porque solo así podremos lograr la sociedad a la que aspiramos, una sociedad más justa, incluyente y progresista; una sociedad que vele por el bienestar común y privilegie las causas más nobles”, concluyó Estrada González, quien culminará su periodo, luego de suplir a Ulises Mejía Haro, el próximo 15 de septiembre.