Sigue freno a migración, dice AMLO; demanda cooperación

El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró en Chiapas una planta enfocada a la cría y esterilización de la mosca macho del mediterráneo, usada para contener las plagas en las producciones agrícolas. Imagen tomada de la transmisión en vivo

Metapa, Chis. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy su propuesta a Estados Unidos para concretar un plan de cooperación para el desarrollo del sureste de México y los países de Centroamérica por medio de programas como Sembrando Vida, como una medida para afrontar la migración.

“Vamos a seguir conteniendo, pero hay que buscar soluciones de fondo”, indicó. La mañana de este domingo el mandatario inauguró una planta enfocada a la cría y esterilización de la mosca macho del Mediterráneo, usada para contener las plagas de esta especie que representan un efecto “devastador” en las producciones agrícolas.

En Metapa, Chiapa, en el extremo sur del país, a unos kilómetros de la frontera con Guatemala, López Obrador expuso que en México se están sembrando un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables y se le da trabajo a 420 mil personas.

Recalcó: “Eso sí, es una inversión de mil 300 millones de dólares al año, pero, ¿qué no puede Estados Unidos?, ¿no puede Canadá hacer esto en Guatemala, en Honduras y en El Salvador?, si es la misma naturaleza, es la misma región, son las mismas culturas”.

Apuntó que la gente migra por necesidad y nadie lo hace por gusto, por lo que si en los pueblos hay trabajo la población permanece en sus sitios de origen.

Desarrollo para el sureste y Centroamérica

“Es la mejor manera de enfrentar el problema migratorio, porque si no, es muy difícil. Sí vamos a seguir conteniendo, pero hay que buscar soluciones de fondo, estructurales y también, Estados Unidos tiene que dar becas y tiene que permitir visas temporales de trabajo para Centroamérica y no les afecta en nada, porque se necesita en Estados Unidos y en Canadá la fuerza de trabajo. No tienen fuerza de trabajo, ya su población es mayor”, sostuvo.

Algunos esgrimen, continuó, que todo se puede hacer con la tecnología y se va a desplazar la fuerza de trabajo. La automatización y la robótica pueden hacerlo, pero va a llevar tiempo, “actualmente se requiere la fuerza de trabajo”.

En cambio se tiene que traer de Asia, de China las mercancías. “¿Por qué no producir todas esas mercancías, los electrodomésticos en América del Norte?, con la fuerza de trabajo que se tiene, además, no sólo joven y responsable, sino creativa. El mexicano, el centroamericano es un trabajador con una inteligencia innata, es responsable”.

Por eso, dijo, seguirá insistiendo con el gobierno de Estados Unidos para crear un plan para el desarrollo del sureste y de Centroamérica y “enfrentar así el fenómeno migratorio, porque no hay otra opción, es la más humana y las más eficaz el que se regrese al campo en Chiapas, en el sureste y en los países de Centroamérica”.

El campo permite que se puedan crear muchos empleos, es “la fábrica más importante de nuestro país”. Ni siquiera todas las plantas de automotrices como Ford o General Motors podrían generar los mismos empleos que se han concretado con Sembrando Vida, explicó.

Consideró que afortunadamente se ha venido entendiendo poco a poco.

Con el presidente Donald Trump “se avanzó, porque él tenía la idea de cerrar por completo Estados Unidos, lo fuimos convenciendo y por eso aceptó la firma del nuevo tratado”, dijo el mandatario. Ahora con el presidente Joe Biden también es buena la relación y hay pláticas con él y la vicepresidenta de ese país (Kamala Harris) para llevar a la práctica este plan.

“Ya los estamos convenciendo que no queremos el llamado Plan Mérida, que consistía en que nos enviaran helicópteros artillados, armamento. No queremos eso, queremos cooperación para el desarrollo, que haya trabajo y bienestar”.

Control de plagas

Ante el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, el presidente López Obrador destacó el impulso del control biológico, sin uso de químicos, de la plaga de la mosca del Mediterráneo, que llega a perjudicar hasta el 70 por ciento de los cultivos sobre todo frutales.

De manera previa, el secretario Villalobos detalló que la plaga tiene presencia en México desde la década de los 70, pero desde 1982 se concretaron medidas de control.

La producción de alimentos estaría permanentemente expuesta a la embestida de plagas que pudiera acabar con varios productos. Su presencia puede ser igual o más devastadora que los fenómenos naturales para los cultivos, alertó.

El jefe del ejecutivo federal recordó que su gobierno decidió mantener este programa por la importancia que tiene así como otras medidas de contención de plagas implementadas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

No obstante, en el resto de los programas del sector agropecuario hubo un ajuste ante la corrupción que prevalecía de administraciones anteriores.

“Cuando yo hablo de corrupción es porque tengo pruebas. Imagínense cuánto entregaba la Secretaría de Agricultura a organizaciones como Antorcha Campesina, era rehén la secretaría, como otras dependencia. Cuánto entregaban a distintas organizaciones supuestamente independientes”.

Había una gran intermediación con miles de millones de pesos entregados a las organizaciones para que éstas, “supuestamente”, las distribuyeran a los productores, pero no llegan o había moches.

Adelantó que está próxima una revisión, productor por productor, de los beneficiarios del programa Producción para el Bienestar “porque no queremos que se mantenga la tendencia cuando había el programa Procampo”, que se entregaba hasta a políticos y los productores más pobres no recibían apoyos.

También dio a conocer que el programa de entrega gratuita de fertilizantes a pequeños productores se extenderá a Chiapas.