Anaya deja México por ‘persecución’; no huir, le pide AMLO

La venganza no es mi fuerte, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a Ricardo Anaya, ex candidato presidencial y ex líder nacional del PAN, quien ayer anunció en redes sociales que se va de México una temporada breve, para evitar que le quiten sus derechos políticos y con ello la posibilidad de contender en 2024. Foto: CORTESÍA

El ex candidato Ricardo Anaya denunció ayer que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere encarcelarlo porque le estorba para sus planes de sucesión en 2024, al destacar que le van a iniciar proceso con base en las declaraciones del “mentiroso” de Emilio Loyoza, involucrado en la red de corrupción de Odebrecht, y de dos “testigos balines”.

En un video, dejó entrever que saldrá del país, tras señalar que va a “estar fuera una temporada breve”, para evitar que le quiten sus derechos políticos y con ello la posibilidad de ser candidato en tres años. Puntualizó que no van a doblarlo y va a probar su inocencia.

Anaya Cortés resaltó que el mandatario lo quiere fregar a la mala. “Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que yo sea candidato. Y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo”, acusó.

Según el ex candidato presidencial del PAN, López Obrador está enojado por los videos que publica semanalmente para criticar a la administración federal y porque lo tiene atravesado desde los debates presidenciales de 2018.

“Le incomoda que señalemos sus estupideces”, pero sobre todo que “haya denunciado que su principal promesa, la de acabar con la corrupción, resultó un fraude, una verdadera vacilada”, a la vista de los conocidos casos de Manuel Bartlett, Irma Eréndira Sandoval y especialmente las entregas de dinero a los hermanos del Presidente, Pío y Martín López Obrador, puntualizó el político queretano.

Enfatizó que quieren afectarlo por los dichos de “un delincuente que es un corrupto y un mentiroso”, mientras a los hermanos del mandatario federal no les hacen nada, “cuando ellos sí recibieron dinero”.

Para el panista, el Presidente ha optado por “fregar a la mala” a quienes le son incómodos y lo critican. En México se está convirtiendo en un delito pensar diferente, subrayó.

En el video donde retoma columnas periodísticas que refieren la presunta intención gubernamental de ir en su contra, Ricardo Anaya aseguró que desde hace un mes se tomó en Palacio Nacional la decisión de perseguirlo, pero se dieron cuenta de que había inconsistencias en las declaraciones de Lozoya y por ello alteraron el expediente. De ello dijo tener pruebas.

Luego de considerar que el Presidente no ha perdido oportunidad de vengarse de sus adversarios, expuso que va a defenderse y otra vez va a probar su inocencia.

“Estoy limpio… y no tengo miedo”, enfatizó al insistir en que presentará pruebas muy contundentes. “Y en cuanto les gane, podré continuar con mi recorrido por todos los municipios de México”.

Refirió que esta no es la primera vez que un presidente “autoritario y gandalla” obliga a sus opositores a tomar medidas extremas, y citó los casos de Santa Anna y Porfirio Díaz. El panista estimó que López Obrador se parece a ellos en lo megalómano y autoritario.

Por último, señaló que aprovechará para hacer giras con migrantes y continuará publicando sus videos.