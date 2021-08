Sin fuero, huye Toledo; van por Huerta a Puebla

Salón de Plenos de la Cámara de Diputados durante la sesión de ayer, en la que se discutió la remoción del fuero a los legisladores Toledo y Huerta. Foto La Jornada

Ciudad de México. A partir de las “pruebas contundentes” que presentó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para demostrar el enriquecimiento ilícito de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (PT), el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del legislador federal y ex delegado en Coyoacán, quien huyó a Chile desde el 26 de julio.

Por la noche, la fiscalía capitalina informó que solicitó órdenes de aprehensión contra Toledo y Saúl Huerta, a quien ayer diputados le retiraron también la inmunidad, por los “delitos graves” de enriquecimiento ilícito y violación equiparada y abuso sexual, respectivamente.

La titular de la FGJCDMX, Ernestina Godoy Ramos, anunció que se han activado todos los mecanismos de colaboración con las autoridades federales y de otras entidades federativas para localizar y presentar a los imputados.

El desafuero de Toledo se decidió con 381 votos en favor, incluido el petista José Ángel Pérez, y 24 en contra, de éstos, 22 del PT y dos del Verde, así como 37 abstenciones: 25 del PRI e incluso cuatro de legisladores de Morena

Al presentar el caso, el fiscal especializado contra la corrupción de la Ciudad de México, Rafael Chong Flores, informó que Toledo Gutiérrez huyó del país en julio pasado.

“Según nos informan las autoridades migratorias mexicanas, el diputado Mauricio Toledo abandonó el 26 de julio pasado el territorio nacional, con destino a la República de Chile”, refirió.

En un comunicado, Mauricio Toledo alegó que salió del país en ejercicio de su libertad de tránsito y que viajó a la nación sudamericana para cumplir un compromiso.

Asimismo, el fiscal desglosó las pruebas del enriquecimiento ilícito de Toledo, quien de 2012 a 2018, además de adquirir inmuebles cuyo costo excedía el valor declarado, recibió ingresos en sus cuentas bancarias que incrementaron su patrimonio en forma injustificada.

Los depósitos ascendieron a 20 millones 826 mil 611 pesos, según los estados de cuenta que proporcionó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero su remuneración neta ascendió a 9 millones 406 mil 624 pesos, lo cual no es congruente entre sí. Esto es, dijo, existe una diferencia de 11 millones 419 mil 897 pesos no declarados y de los que no pudo explicar su origen.

Chong Flores agregó que un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentó que en 2018, el ex delegado recibió 3.4 millones de la empresa Consultoría de Gestión Empresarial Lebrija, que reportó cero ingresos, por lo que no tenía recursos para pagar ese monto al legislador.

En 2019, la UIF detectó que en 2018 realizó el mismo día dos transferencias electrónicas por 5.7 millones de pesos para el pago de dos departamentos, aun cuando en ese año sus ingresos fueron de 4 millones.

En una maniobra para tratar de eludir el desafuero, Toledo presentó una solicitud de licencia e insistió en que es un perseguido político. No obstante, desde la tribuna, la diputada Aleida Alavez (Morena) respondió: “Mauricio no es un mártir, es un servidor público deshonesto y corrupto. Han sido muchos años amparado en el poder, que hoy llegan a su fin”.