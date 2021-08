Genera inconformidad proceso seguido por Godezac para cambiar el nombre al Parque de Beisbol Zacatecas

Juan Francisco Ambriz, presidente de la Liga Municipal de Beisbol y algunos ex presidentes ofrecieron una conferencia de prensa ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Se busca que el inmueble se denomine “Ramón Medina Collazo”; “no se consultó y el único mérito que tiene este señor es haber sido presidente de la asociación”

Juan Francisco Ambriz, presidente de la Liga Municipal de Beisbol en compañía de integrantes de la Asociación de Beisbol de Zacatecas, manifestaron su inconformidad, en conferencia de prensa, por el proceso seguido por Gobierno del Estado para cambiarle el nombre al Parque de Beisbol Zacatecas por el de “Ramón Medina Collazo”, ya que dijeron, no se consultó y el único mérito que tiene este señor es haber sido presidente de la asociación, pero no tiene arraigo beisbolero, alguno.

Esto luego de que en un comunicado el pasado 9 de agosto, Gobierno del Estado informó que en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Zacatecas correspondiente al 7 de agosto de 2021, declara al Parque de Beisbol con el nombre oficial de “Parque de Beisbol Ramón Medina Collazo”, en “ejercicio de las facultades que confieren al gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna”.

En el comunicado, se señala que el señor Ramón Medina Collazo, “representa un icono del deporte zacatecano, constituyendo los valores sociales y deportivos, gracias a su trayectoria de más de 40 años al servicio del deporte en el estado, además de haber llevado a cabo tantos esfuerzos para que el Parque de Béisbol de esta ciudad Capital, pudiera ser erigido desde la nada y hacer posible la práctica continua del denominado juego de pelota en Zacatecas”.

No obstante, el representativo del beisbol zacatecano que se manifestó en contra señalaron que el desacuerdo es por dos situaciones: primero porque consideraron que “no son las formas de hacer las cosas”, pues si bien es cierto la Constitución Política de Estado le otorga facultades al gobernador, la ley orgánica de la asociación, precisó Ambriz, también dice cómo hacerlo.

En este caso, consideró el líder beisbolero, los decretos no harán que alguna dependencia funcione correctamente, porque cambiarle el nombre al Parque Zacatecas no hará que el Incufidez funcione correctamente y menos en estos quince días que le queda a la administración. “Chango viejo no aprende maroma nueva. Ya es tarde para poder enmendar el camino en estos 15 días”.

“En tal sentido nosotros estamos primero en desacuerdo porque no son las formas, no se tomó en cuenta al gremio beisbolero, debió de haber una convocatoria pública, una consulta con las personas que estamos involucradas directamente. Hay compañeros que participan, que juegan, que forman beisbolistas y que estuvieron al frente de la liga”, expuso.

En segundo término, refirió Ambriz, el descuerdo por la designación de la persona, ya que consideran que hay otras que tienen mayor mérito, pues han trabajado más en la formación de los jugadores y la promoción. “Este señor nunca portó un uniforme de beisbol, su único mérito es haber sido presidente de la liga. Aquí hay más ex presidentes, hay más gente que ha tenido el mismo cargo y ha hecho más por el beisbol”, aseveró.

“Debe ser una persona con arraigo beisbolero, que se le vea en el parque, que se le vea interesado en el parque de beisbol. Cuando nos iban a quitar el parque para hacer un centro comercial no se le vio al señor defendiendo, eran los beisbolistas los que defendieron, no él y por qué hacerlo en 15 días y porque hacerlo a escondidas, yo no le veo chiste, por eso estamos inconformes, vamos a impedir que se haga esa ceremonia oficial, no consideramos que sean ni las formas ni las personas. Si hay que tomar las instalaciones, lo vamos a hacer, no vamos a permitir que se haga el cambio”, advirtió el presidente de la liga municipal.

Finalmente señaló que el parque de beisbol no ha recibido en este quinquenio “ni un solo peso” de inversión por parte del gobierno de Alejandro Tello, en cambio sí ha sido apoyado por otras instituciones, como la Cooperativa Vetagrande, la presidencia municipal de Zacatecas y el senador José Narro. El gobierno, lamentó, nada más quiere ir a ponerle otro nombre, por lo que dijo, esperarán que la siguiente administración tenga más tacto.