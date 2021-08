De continuar con el actual nivel de contagios por Covid, se retrocedería a semáforo rojo

El gobernador Alejandro Tello y el secretario de Salud, Gilberto Breña, ofrecieron una conferencia de prensa ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Llaman las autoridades a mantener las medidas de higiene

■ De ser así, no habría otra alternativa que reducir actividades principalmente relacionadas con el esparcimiento, que seguramente tendría repercusiones en la economía: Tello

■ Se han registrado nuevamente contagios entre los trabajadores de salud, ya que al momento se cuenta con 95 enfermos

■ Con respecto a las clases presenciales, se trabaja en las formas y modalidades para volver a las aulas: SSZ

De continuar con la tendencia al alza de los contagios por Covid-19, que esta semana que culminó sumó mil 072 positivos más, Zacatecas pronto estaría retrocediendo a color rojo en el semáforo epidemiológico, ya que con estas sumas, más la creciente hospitalización, estaría a punto de hacerlo, aunque de acuerdo con las autoridades sanitarias del Gobierno Federal, sería hasta el 22 de agosto que se oficializaría, informó el gobernador Alejandro Tello Cristerna.

De ser así, señaló el mandatario, no habría otra alternativa que ir reduciendo actividades principalmente relacionadas con el esparcimiento social, que seguramente tendría repercusiones en la economía, por lo que hizo un llamado a los zacatecanos para que continúen acatando las medidas, ya que aún no se ve el pico de esta tercera ola de contagios, pero de colaborar todos, el descenso, confió, sería rápido.

Esta semana que terminó, precisó Tello Cristerna, a pesar de que hubo un menor número de pruebas que la semana antepasada, 24 menos, el número de casos positivos aumentó casi 40 nuevos casos, al pasar de mil 033 a mil 072 positivos, crecimiento que también se ha reflejado en las defunciones a causa del virus, pues en el último mes se pasó de 4 a 6, luego a 18 la semana antepasada, para llegar a 26 muertes la semana que recién terminó.

De estas 44 muertes acaecidas en las dos últimas semanas, refirió el mandatario, preocupa que entre las edades de quienes murieron se encontraban jóvenes de 27, 31, 36, 37 y 46 años de edad, y algunos de ellos no padecían una comorbilidad, lo que quiere decir que los jóvenes se están contagiando y muriendo, echando por abajo la teoría de que esto no sucedía. Con esto, los decesos entre los jóvenes han crecido últimamente, aunque siguen siendo los de 50 años y más quienes registran un 86 por ciento de las muertes, mientras que de 20 a 49 años son el 12.6 por ciento.

Asimismo, se expuso que se han vuelto a registrar contagios entre los trabajadores de salud, ya que al momento se cuenta con 95 enfermos, siendo médicos y enfermeras 51 de ellos. Y es en el rubro de la hospitalización en el que la entidad ha registrado un aumento, porque al momento se cuenta con 80 hospitalizados y un 44 por ciento en camas de generales y un 28 por ciento en camas con ventiladores. Al momento, el IMSS atiende a 47 pacientes, Servicios de Salud a 30 y el ISSSTE a tres pacientes.

En lo concerniente al Plan Nacional de Vacunación, el gobernador informó que se encuentran vacunados con primera dosis más de 443 mil ciudadanos pertenecientes a los grupos etarios de 18 a 29 años; 30 a 39 años y 40 a 49 años. Mientras que con esquema completo, Zacatecas suma ya 397 mil 238 personas, lo que significa 36.67 por ciento.

Ley de uso de cubrebocas,

no es letra muerta

Ante el incremento de casos y el reporte de concentraciones masivas en algunos municipios, el gobernador reconoció que si bien las medidas y las revisiones por parte de las autoridades disminuyeron cuando los contagios menguaron, en este momento es necesario reforzarlas, aunque si bien dijo que no es un tema que preocupa mucho porque la realidad es que la gran mayoría de las personas ha entendido hoy que es necesario el uso de cubrebocas, pero señaló que la Ley que lo hace obligatorio no es letra muerta, sin embargo, es preocupante es que “estamos entre la espada en la pared, entre la economía y la salud”.

Finalmente, Tello Cristerna hizo un llamado a toda la población a que se cuide mucho, el incremento de contagios es real y la mortandad también está creciendo. Nadie está exento, advirtió; pues jóvenes y vacunados se han contagiado, por lo que está en manos de cada uno atender el llamado de la autoridad sanitaria: “si hacemos eso, logramos la disminución como lo hicimos en el pasado”.

Variante Delta y concentraciones

masivas, motivos de la tercera ola

Según el secretario de Salud, Gilberto Breña Cantú, las variantes son normales en el transcurso de una epidemia, ya que el virus va mutando y mientras más tiempo esté en circulación, más tiene oportunidad de mutar. En el caso de la Delta, la variante se transmite más rápidamente, aparecen los síntomas más rápido y es parte de lo que ha provocado la tercera ola, además otro problema que se ha presentado son las reuniones masivas.

En este sentido, refirió que se ha hablado con presidentes municipales para sugerirles que no permitan concentraciones masivas, ya que se ha detectado que inmediatamente después de que hay eventos de este tipo, comienza a registrarse el incremento en el número de casos. Hasta el momento, precisó, hay 10 municipios que no tienen contagios, pero otros nueve cuentan con más de 30, incluso Jerez ha triplicado sus contagios en las dos últimas semanas, además de que ocupa el segundo lugar donde más están muriendo, actualmente tiene 61 decesos.

Asimismo, aprovechó para recordar que el efecto de la vacuna no es inmediato, pues tarda entre 15 días y tres emanas para que los anticuerpos comiencen a actuar; y para la segunda dosis tarda también aproximadamente el mismo lapso.

Se ha observado, comentó Breña Cantú, que ha cambiado la edad de las personas que se están contagiando: entre los adultos de 50 y más, los casos han bajado, mientras que los de 20 a 49 años han aumentado de un 62 a un 80 por ciento, y los menores de 20 años pasaron de un 2 a un 10 por ciento.

En este sentido, los internados al momento, la mitad son mayores de 50 años y la otra mitad, menores a esta edad. Mientras que también se han registrado muertes de personas que ya tenían vacuna, con dosis completas han muerto ocho personas, y con la primera dosis, 18 de ellas. Por lo que recordó que el riesgo de contagiarse es el mismo, lo que disminuye con el biológico es el riesgo de enfermar de gravedad.

Las clases serán una

actividad esencial

Gilberto Breña Cantú informó con respecto a las clases presenciales, que se trabaja en las formas y modalidades para volver a las aulas, sin embargo, esta actividad a pesar de la semaforización, se considerará como esencial, ya que es necesaria para la salud mental de los niños, pero, advirtió, se tendrá que trabajar mucho en la protección. Por el momento, se estudia el comportamiento de los contagios en 10 municipios para tomar una determinación.

Para el caso de las universidades, señaló finalmente, la situación es diferente, puesto que ya hay estudiantes vacunados y los maestros también, por lo que restará ver las medidas que se determinarán para cada institución.