“Hay veces que tenemos para comer nada más una vez al día”: familia de la colonia Corea I

“Hay veces que tenemos para comer nada más una vez al día, porque no nos da para más” es el testimonio de la señora Verónica, habitante de la colonia Corea I, una zona alejada en el la capital de Zacatecas en que hay muchas familias en la misma situación de precariedad, quienes debido a los altos precios de productos y servicios básicos, viven en la incertidumbre de si el recurso será suficiente para el siguiente día,

Mencionaron que servicios como el gas, gasolina, agua y luz pueden llegar a ser excesivos, e incluso ha habido ocasiones en que tuvieron que cocinar con leña o buscar el apoyo de los vecinos para cocinar los alimentos, porque no les alcanzó para comprar gas esa semana, sin mencionar que cuando pueden adquirir este producto, tampoco pueden llenar por completo sus tanques, porque el precio es uno que no pueden costear.

Verónica vive con su marido y dos hijos, quienes han expresado en diversas ocasiones sus deseos de seguir estudiando y salir adelante, y aunque su madre asegura que hará todo lo posible para que puedan cumplir todas sus metas, también reconoció que le preocupa que los precios de los servicios y canasta básica, pero los salarios permanezcan tan bajos, porque cada día les alcanza para menos cosas y sus hijos también quieren trabajar para apoyar a su familia.

La señora María Dolores vive una situación similar, apenas puede costear los gastos de la casa con lo que gana de su tiendita y el trabajo de taxista de su marido. Aseguró que hay días en los que no perciben más de 300 pesos y aunque antes esa cantidad les alcanzaba hasta para tres días, ahora pueden darse apenas una o dos comidas con esto; sin mencionar que tanto ella como su esposo sufren de enfermedades que también les generan gastos y dificultades para seguir trabajando.

Ella permanece en una batalla contra el cáncer desde hace poco más de tres años y aunque gracias a que es beneficiaria del Seguro Social no tiene que pagar por su tratamiento, mencionó que hay un desabasto importante de medicinas en las instituciones de salud, porque es común que no le den el medicamento completo, porque no lo tienen y hay ocasiones en que por falta de alguno de estos, se ve en la necesidad de parar de laborar porque los dolores y complicaciones son graves.

Para ella, adquirir un cilindro de gas era difícil cuando costaba 400 pesos, pero ahora que el costo supera los 700 pesos, le es imposible conseguir uno, por lo que ahora hace lo posible porque los 150 pesos que recarga de manera semanal (cuando alcanza) duren lo más que se pueda, pero el precio de este producto también es fluctuante, por lo que mencionó que es importante que las autoridades hagan algo para apoyar a las personas en situaciones como las de ella.

María Dolores no tiene un contrato de agua potable, ella contrata el servicio de una pipa cada que le es posible para rellenar sus tinacos y solventar sus necesidades básicas, pero cada día también es más complicado, porque aunado a su enfermedad, su marido sufre un padecimiento crónico que lo deja en cama por semanas e incluso meses y en esas temporadas el recurso es incluso menor y tienen que hacer milagros con lo poco que llega de su tiendita.

De primera mano, estas mujeres pueden confirmar que cuando el precio de los combustibles suben, todos los demás productos también aumentan su precio y los principales afectados son ellos, porque se vuelve complicado que aquellos que perciben salarios mínimos puedan alimentar y sacar adelante a sus familias, por lo que ambas jefas de familia reiteraron que bajar los precios y aumentar los salarios puede salvar las vidas de colonias enteras.