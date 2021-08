Zacatecas pasa a semáforo naranja ante aumento de muertes y contagios por Covid

El gobernador Alejandro Tello ofreció una conferencia de prensa ■ foto: la jornada zacatecas

El regreso a clases presenciales es un tema polémico y nada sencillo: Tello

“Somos semáforo naranja”, expuso el gobernador Alejandro Tello Cristerna, luego de que en una semana se superaran los mil contagios por Covid-19; esta noticia se les informó la noche de este domingo, señaló el mandatario.

Afirmó que con base en que “podemos ver cómo hay un crecimiento exponencial en esta tercera ola”, tanto en contagios como en mortalidad, tomó la decisión de reunirse con empresarios, para nuevamente determinar las medidas más adecuadas para velar por la integridad y la vida de las personas, con el menor impacto económico posible.

Del mismo modo, exhortó a este giro para que haga cumplir las medidas sanitarias; y a los municipios, encargados de regular estos establecimientos y emitir permisos de fiestas, que consideren la situación actual.

En materia educativa, el mandatario reconoció que el regreso a clases presenciales “es un tema sumamente polémico y nada sencillo”; si bien lo ideal sería que los alumnos regresen a las aulas, “nunca se pondrá en riesgo su integridad”, dijo.

Aunque la apuesta federal sea el regreso a clases normales, en la entidad “quizá deban empezar con esquema híbrido”, donde se reactiven las actividades educativas en municipios con contagios mínimos o nulos.

Aun así, Tello Cristerna sostuvo que “deben analizarse las repercusiones”, así como el contexto, aunque “la intención es que sí pudiera haber un regreso presencial”.

El gobernador tomó un momento para felicitar a todos los jóvenes que, durante el fin de semana “salieron masivamente” a vacunarse; una vez que se complete el esquema de la población entre 18 y 40 años, espera que tanto los contagios como la mortandad bajen.

Según la información presentada durante su conferencia semanal, el gobernador expuso que, hasta el momento, un total de 35.43 por ciento de la población mayor a 18 años cuenta con su esquema completo (381 mil 807 personas de un millón 77 mil 454 jóvenes y adultos).

De manera desglosada, quienes cuentan con su esquema de vacunación completo del universo antes mencionado, el 1.6 por ciento corresponde a personal médico; 13.23 por ciento a adultos mayores; 3.8 por ciento de los vacunados son maestros; 11.5 por ciento es población de 50 a 59 años; 0.58 por ciento a personas de 40 a 49 años; el 0.98 es población de 30 a 39 años; mientras que, de los jóvenes de 18 a 29 años ya con esquema completo, representan el 3.6 por ciento de la población ya señalada.

En los últimos tres grupos aún hay población que espera completar su esquema; del universo total, cuenta con primera dosis el 13.1 por ciento de la población, quienes tienen entre 40 y 49 años; 13.8 por ciento de los vacunados con primera dosis tiene entre 30 y 39 años; y por último, el 8.4 por ciento está entre las edades de 18 y 29 años.

Una vez completado el esquema de estos últimos, alrededor del 70 por ciento de la población estará inmunizada. En este sentido, Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), recordó a la población la importancia de acudir a vacunarse, a fin de evitar contagios.

Sin embargo, recordó que “la vacuna no es la solución”, porque se siguen presentando positivos en población ya vacunada, pero la inmunización evita el riesgo de muerte o casos graves, de ahí su importancia, sin que interese de qué vacuna se trata.

Lo anterior cobra especial relevancia tras informarse que en Zacatecas ya se han presentado casos de la variante Delta y Delta+; “la única forma de contener esto es que todos pongamos de nuestra parte”, desde lo personal hasta los tres órdenes de gobierno.

A modo de conclusión, el gobernador pidió una vez más extremar medidas para que “el naranja sea nuestro tope, y en lugar de llegar a semáforo rojo, se regrese al verde”.

“Si no ponemos de nuestra parte no habrá medida ni recomendación que pueda parar esto”, condenó Tello, y recordó que “en la tercera ola está muriendo gente de todas las edades, no están exentos los jóvenes”, para que también este sector tome conciencia y extreme medidas.