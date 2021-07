Hoy se cumplen 14 años de resistencia en huelga en la mina San Martín

Agremiados a la Sección 201 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) ■ FOTO: MARTÍN CATALÁN LERMA

Este viernes, la huelga en la Mina San Martín, en Sombrerete, cumple 14 años; durante ese periodo, los agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), encabezado por el actual senador, Napoleón Gómez Urrutia, han sido objeto de procesos sindicales fraudulentos, amenazas de muerte, órdenes de aprehensión y “levantones”.

Jesús Rodríguez, integrante del Comité Ejecutivo de la Sección 201 del SNTMMSSRM, manifestó que “la lucha no ha sido fácil en estos 14 años, pero con la resolución reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en la que se legitima y valida la huelga) se demuestra que nos asiste la razón”.

Al respecto, dijo que la resolución sobre la validez de la huelga es histórica, pues confirma que los trabajadores recurrieron a la huelga con el único objetivo de proteger y defender sus derechos.

Sin embargo, “la empresa, desde el comienzo, trató de quebrantar, de desaparecer la sección y de no cumplir con la obligación que le impone nuestro Contrato Colectivo de Trabajo. Ahora sólo esperamos a que la autoridad actúe conforme a Derecho y que retire de las instalaciones de la mina a quienes la tienen ocupada porque la empresa debe acatar el mandato judicial”.

Según relató, resistir 14 años en huelga no ha sido sencillo, porque los trabajadores se quedaron sin recursos, sus hijos no pudieron continuar con sus estudios y en otros casos hubo divorcios y otras afectaciones familiares.

Rodríguez comentó que todos los trabajadores que se mantienen en huelga han sacrificado muchas cosas por apoyar al movimiento y realizaron protestas en instancias a nivel local y nacional durante todo este tiempo y enfrentar amenazas de muerte y agresiones, además de una constante campaña de desprestigio.

“Satanizaron nuestra lucha. Todo lo que hizo Grupo México ante los medios de comunicación, de hacernos ver como unos huevones, sabemos de antemano que no fue así. Incluso a nuestros hijos se les cerraron las puertas en las empresas porque los boletinaron”.

Los agremiados a la sección 201 del SNTMMSSRM tuvieron que buscar otros empleos para subsistir y hay quienes laboran en negocios, constructoras o de manera i independiente; “esa ha sido la manera de sobrevivir con la espera de que se aplique la justicia”.

“Cada uno de los más de 170 que seguimos en la lucha en esta sección 201 tenemos experiencias y vivencias diferentes, pero sobre todo que muchos se nos han adelantado en el camino esperando el triunfo y la justicia”, puntualizaron.

En su caso, Rodríguez comentó que ha enfrentado órdenes de aprehensión por su participación en movilizaciones y apenas logró concluir con el proceso de absolución luego de nueve años.

No obstante, “a mí me levantaron. Fue en febrero de hace cuatro o cinco años, pero afortunadamente el secretario general y un abogado se movieron en Derechos Humanos y de no haber sido así, tal vez no estaría aquí. Eso fue algo de lo más grave que he vivido porque queda uno marcado por siempre, con temor”.

En esa ocasión, recordó que fueron personas disfrazadas de elementos de la entonces Procuraduría General de la República los que lo “levantaron” y lo llevaron esposado dentro de un vehículo: “me preguntaron por algunos compañeros, a qué me dedicaba, quién me mantenía, y me dijeron que le parara a mis chingaderas. Afortunadamente, en el camino les llegó una llamada y me dejaron”.

También mencionó que durante mucho tiempo hubo persecución a varios integrantes del sindicato: “a donde quiera que íbamos nos seguían y a nuestros hijos también. Creo que para la mayoría del comité local hubo amenazas de todo tipo, pero eso nos llenó de valor para seguir adelante con nuestra lucha”.

Eulogio Pérez Rivera, secretario de Organización de la sección 201 del SNTMMSSRM, comentó que otro incidente que les ha ocurrido es que en 2014 algunos trabajadores acudieron a Sombrerete a entregar volantes, pero “la empresa se preparó con grupos de porros, encapuchados”, quienes los agredieron y golpearon.

“Nos golpearon en pleno centro, cerca de la presidencia, y la policía no hizo nada. Todo estaba con ellos a favor. Yo aún conservo la demanda que interpuse aquel 13 de marzo del 2014. Nunca pasó nada”, expuso.

En el ámbito sindical, José Núñez Velázquez, secretario general de la sección 201 del SNTMMSSRM, refirió que en todo este tiempo han superado muchos obstáculos, principalmente a varias estrategias de la empresa para desconocer a este gremio como titular del Contrato Colectivo de Trabajo.

Primero, la estrategia de Grupo México consistió en crear un sindicato “blanco” y, con el aval del Gobierno de la República que encabezaba Felipe Calderón, se promovió un recuento de agremiados, lograr mayoría y así desplazar al SNTMMSSRM.

“El recuento se realizó el 16 de noviembre del 2012. Tenían todo preparado e hicieron mucha propaganda, pero sorpresa: les ganamos el recuento. Ahí es donde vimos que el gobierno no iba a actuar porque en ese momento debieron entregarnos las instalaciones, pues ya nos habían sacado”

Ante ese resultado, la empresa apostó ahora al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de las Minas Monterrey para tratar de obtener mayoría de afiliados y la titularidad del Contrato Colectivo, para lo cual solicitó un nuevo recuento de afiliados, mismo que se efectuó en el 2018.

Núñez Velázquez indicó que, en ese recuento, Grupo México y ese sindicato recurrieron a diversas irregularidades para obtener mayoría, entre ellas, la inclusión en el padrón de personas que no tenían relación laboral con la mina San Martín.

El padrón de trabajadores original, en el momento de iniciar la huelga, era de 374, pero en el recuento lo alteraron y presentaron un listado de 551 personas, de los cuales 374 eran a favor del otro sindicato, lo que significa que elevaron la cantidad de trabajadores de manera irregular.

Luego del procedimiento legal para dirimir y definir al sindicato ganador, se evidenció que en ese padrón se consideraron a muchos trabajadores que años antes de la huelga ya habían sido liquidados, es decir, que ya no tenían relación laboral y por lo tanto no tenían derecho al voto.

“En ese recuento también metieron a gente que no era de aquí e incluso a fallecidos. El gobernador Alejandro Tello sabía de todo esto y aún así apoyó la reapertura de la mina”, agregó.

Ante esas anomalías, Núñez Velázquez señaló que el SNTMMSSRM recurrió a la vía legal para derogar el resultado que le daba la titularidad del Contrato Colectivo al otro sindicato, hasta que en junio pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la huelga era legal.

Por último, aunque en estos 14 años han resistido a muchas adversidades, manifestó su confianza en que se cumpla el precepto del gobierno de la República de que no haya nada por encima de la ley y que sean desalojados quienes tienen ocupada la mina.